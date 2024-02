Itaipú: “No nos conviene que suba la tarifa”, sostiene experto en Energía

“A nosotros no nos conviene que suba el precio de la potencia de Itaipú porque ese precio que va a subir va a ser para beneficio de la patria contratista y para el uso de gastos sociales sin control”, aseguró el Ing. Escauriza.

Explicó que el no control de Itaipú es un cuento inventado por la misma gente que violó el Anexo C del Tratado para bajar al tarifa de US$ 17 MW-mes a US$ 10 MW-mes y que generó esa famosa deuda espuria de US$ 4.100 millones, que se terminó de pagar hace un año.

El Ing. Escauriza, expresidente de la Subcomisión de Deudas de la Comisión de Hidroeléctricas, que coordinó la negociación Lugo-Lula, preguntó: ¿si nosotros tenemos que contratar el 50% de la potencia instalada, qué nos conviene, que la potencia instalada sea cara o barata? “Un almacenero sabe que la mercadería que compra debe ser lo más barata posible, es decir que la potencia debe ser lo más barata posible”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Cómo repercutiría en Brasil la suba de la tarifa de Itaipú?

Por tanto, indicó que el precio de la potencia establece el Anexo C y que no es conveniente que el presidente de la República, Santiago Peña y su canciller, Rubén Ramírez, acompañados del presidente de la ANDE, Félix Sosa, fuercen la violación de dicho documento para que la ANDE no pueda contratar el 50% de la potencia instalada.

Recordó que actualmente el intercambio de energía entre Uruguay y Brasil, o Uruguay y Argentina, está alrededor de US$ 100 MW/h. “Esos 40.000.000 MW/h que nos sobran a nosotros podemos de taquito sacar a US$ 60 MWh; estamos hablando de un ingreso de US$ 2.400 millones por año, sin considerar los ingresos por la venta de esos 15.000.000 MWh que será destinado para el consumo paraguayo”, detalló.

El Ing. Escauriza insistió en que es negocio contratar el 50% de la potencia y además es el ejercicio de la soberanía.

Lea más: Anuncian de nuevo novedades sobre la tarifa 2024 de Itaipú

“Se han hecho barbaridades en la entidad binacional Itaipú; una de ella fue el no haber registrado las unidades 9A y 18A para el cálculo del costo de servicio de electricidad en potencia. No se registró eso pero se generó más energía y esa energía generada adicionalmente con esas dos unidades, Eletrobras se llevó más del 95% a US$ 5,8 MWh, eso no es un robo, es un saqueo inmisericorde, violando el tratado, el Anexo C”, destacó.