Itaipú: hubo días en que el mutismo impuso su estridencia

Así lo señaló el director general brasileño de Itaipú binacional, Enio Verri, en una entrevista con la corresponsalía brasileña de la agencia internacional de noticias Reuter. La entrevista, que fue firmada por Leticia Fucuchima, data del martes último, a las 13:30, según se detalla.

La colega recordó a Verri, que el desacuerdo terminó bloqueando el presupuesto “de la planta”, (en rigor de toda la entidad binacional), “comprometiendo los pagos a empleados y proveedores, hasta que Paraguay aceptó firmar un plazo provisional, válido hasta marzo, para liberar el presupuesto”.

Añadió que para el director general brasileño, ese acuerdo, que concretaron la semana pasada, - lunes 19 de febrero de 2024-. “es una señal positiva”.

“Sin dudas, fue un mensaje de Paraguay, expresando su interés en avanzar en las negociaciones. Sobre todo porque nuestra posición, la de Brasil, es que mientras no hubo este procedimiento provisional, no hubo diálogo.

Por consiguiente, esa libertad de palabras, acallada por el diferendo que se extendió hasta el lunes 19 de este mes, que esperamos no se reduzca a una estéril logorrea, seguirá hasta el día 31 de este mes, porque la resolución de referencia rige hasta el 31 de agosto.

El objetivo es la enmienda del Anexo C del Traado de Itaipú

Se supone que el 1 de abril, las lenguas binacionales no volverán a paralizarse, porque las partes, pese al indisimulado pesimismo del Sr. Verri, suscribirán el nuevo acuerdo tarifario y, por fin, dedicarle el tiempo dilapidado hasta el presente, a asuntos mucho relevantes, como la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que el 13 de este mes cumple 50 años y seis meses de vigencia.

Reiterar el plazo es importante, porque el Numeral VI del Anexo C del Tratado establece que cincuenta años después de la entrada en vigencia del Tratado, podrían revisarse sus disposiciones.

Reiteremos que, para el pueblo paraguayo, la denotación más significativa y reivindicable es la de enmienda. Corrigiendo lo que deba corregirse la frase correcta sería: “podrán enmendarse las disposiciones del Anexo C”, que impidan el pleno ejercicio de la soberanía energética paraguaya en Itaipú.

La pulseada paraguayo/brasileña bajo la sombra de la gran represa se limita hoy monto que debe tener en el ejercicio en curso el costo unitario del servicio de electricidad de la entidad binacional.

La diplomacia entre cuatro paredes

Reiteremos que las últimas publicaciones, provenientes de la prensa brasileña, porque en Paraguay nuestras autoridades siguen fieles a la doctrina de la “diplomacia entre cuatro paredes”, apuntan que el gobierno paraguayo se sostiene en la trinchera de los US$ 19,66/KWmes, monto que exhibe un descuento de US$ 1,05/KWmes, de US$ 20,71 a USR 19,66.

Enfrente, la parte brasileña iza la bandera de los US$ 14,77/KWmes, y que según Verri “lucharán” por sostenerlo, porque lo consideran un “valor justo”.