Convocan a manifestarnos frente Itaipú para exigir el ejercicio de la soberanía hidroeléctrica

Con el fin de exigir que nuestro país ejerza su soberanía hidroeléctrica, las organizaciones ciudadanas Itaipú Causa Nacional; Iguales: soberanía y resarcimiento en Itaipú; la Escuelita Patriótica; Itaipú es también soberanía/Partido Paraguay Pyahurá, entre otros, convocan a la sociedad para este miércoles, 6 de marzo.

“El Paraguay, a través de la ANDE, está plenamente habilitado para contratar el 50% de la potencia de Itaipú; usar la energía que necesitamos y exportar a precio de mercado la energía que no podamos consumir, dado que somos un país soberano, que el Tratado de Itaipú y el Acta de Foz de Yguazú nos habilitan, lo mismo que el Acuerdo Lugo - Lula (2009)”, sostiene el documento de la convocatoria.

Añaden que al no ejercer nuestra soberanía en Itaipú y no exportar la energía, que no consumimos, a precio de mercado, el presidente de la República, Santiago Peña, “se convierte en un traidor a la Patria”, haciéndole perder a nuestro país miles de millones de dólares por año, que deberían apuntalar un desarrollo sustentable con más empleo y calidad de vida.

“Convocamos a toda la ciudadanía a acompañar esta movilización y exigir así nuestros derechos soberanos en Itaipú, nuestra principal riqueza natural en explotación”, expresan los organizadores. Entre ellos están también el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), el Partido Frente Amplio, el Partido País Solidario y el Partido Paraguay Tekopyahu.