Toros mejoradores dan impulso a la lechería

“Para mí el tema de la sustentabilidad es algo demasiado importante en cualquier producción, porque eso garantiza que vamos a satisfacer las necesidades de la población actual, sin comprometer las necesidades de futuras generaciones; creo que la producción de carne y de leche tienen que ser muy responsables con el impacto que se genera, hay muchos activistas que acusan a la ganadería de ir en contra del ambiente, y acá voy a dar algunos datos que rompen ese paradigma”, señaló el especialista de una empresa cooperativa de productores de Estados Unidos.

Igual cantidad de vacas, más producción

“Tenemos información en donde se evidencia que en los últimos 20 años, el número de vacas en EE.UU. solo ha crecido 1 por ciento, pero el volumen de leche ha crecido un 10 por ciento, y la cantidad de grasa y proteína ha crecido en un 32 por ciento. Esto quiere decir que, con el mismo número de vacas, estamos alimentando a mayor cantidad de habitantes, estamos generando leche más rica en nutrientes a los niños para que crezcan saludables, estamos cuidando del medio ambiente, estamos utilizando menos medicamentos, y garantizando a que los animales sean más sanos para que duren más lactancias”, confirmó.

Menor huella de carbono

“Nuestro programa de sustentabilidad está enfocado en bajar la huella de emisiones de carbono (gas de efecto invernadero) en un 30 por ciento en los próximos 30 años. La sustentabilidad es el proceso que nos va a permitir el uso racional de los recursos naturales; adicionalmente estamos enfocados en la salud, mayor resistencia a la mastitis, eso va a hacer que las vacas se preñen más rápido. Si nosotros mejoramos la tasa de preñez, también vamos a necesitar un menor número de vacas y que duren más; y pasado esto, habrá menos impacto y nuestra huella de carbono será menor”, destacó Muriel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Toros que solucionan problemas

Consultado sobre ejemplos de toros mejoradores, respondió: “Tenemos líneas específicas de toros que transmiten a su descendencia, la característica de que, consumiendo menor cantidad de alimentos producen más leche, y que a la vez, tiene un tamaño moderado, no pequeño, que le permite reproducirse, producir bien y no enfermar. Otra herramienta que se obtiene con toros mejoradores es lograr futuras vacas productoras con mayor tolerancia al calor, y que cuando sube la temperatura, no bajan su producción de leche ni su fertilidad”.

Aparición del genoma que catapultó la producción de leche

“Yo creo que la producción lechera ha cambiado en los últimos 10 años, principalmente en dos factores, y uno es en el confort que el productor le da a sus vacas lecheras; yo siempre digo que el productor es dueño de un hotel de vacas, porque deben tener una cama limpia, seca, agua de excelente calidad, un techo. Si hace calor, ventiladores y aspersores; si hace frío, cortinas que las cubran; pero el otro punto que parte la producción en dos, es que en el año 2008 aparece el genoma que nos permite hacer mejoramiento genético de precisión, y permite al productor tener animales mucho más eficientes, no solo en producción de leche, grasa y proteína, sino en una menor incidencia de enfermedades”, finalizó.