Zona del fallido metrobús se inundó, al igual que el túnel de Itapúa

La ruta PY02, entre Calle Última y el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde la empresa portuguesa Mota Engil intervino para ejecutar las obras civiles del fracasado metrobús, nuevamente se inundó tras las últimas lluvias registradas.

Incluso el agua nuevamente ingresó a los locales comerciales, cuyos propietarios nada pudieron hacer para evitar esta situación, por lo que exigen que se mejore el pésimo desagüe que allí construyó la contratista de la fallida obra del Gobierno de Horacio Cartes (2013 - 2018).

Empero, la ministra Claudia Centurión sigue sin informar si darán una solución a los frentistas que sigue sufriendo las consecuencias de obras chapuceras y que costaron millones al Estado paraguayo.

“Es una necesidad y de sentido común nomas que tienen que mejorar los desagües. No podemos estar en zozobra constante cada vez que llueve, por temor de que nos inundemos o pase algo peor con las personas que transitan por las veredas. La avenida se convierte en un río que arrastra con todo a su paso, incluso los vehículos estacionados”, expresó Nelson Escobar, un comerciante de la zona.

Al mismo tiempo, resaltó que están sobre una ruta internacional que vergonzosamente no tiene un drenaje adecuado que pueda recibir la cantidad de agua que viene de la zona alta, situación que les deja bajo agua a los que están sobre la avenida.

Enfatizó que a esto se suma la falta de señalética en la vía y que también parte del paseo central “es un peligro mortal”, especialmente para el peatón. “Será que recién cuando suceda algo grave tendrán en cuenta el estado de la avenida ruta PY02″, acotó.

Según la fiscalía, el MOPC desembolsó un total de G. 180.030 millones por el pago de 29 certificaciones, por obras que no cumplieron las especificaciones técnicas y que no sirven para la finalidad del metrobús, es decir, la obras pagadas no son útiles para la ciudadanía y en la actualidad se encuentran demolidas.

Hoy están acusados por este caso el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones del gobierno de Horacio Cartes, Ramón Jiménez Gaona, su exviceministra de Finanzas y ministra sustituta, Marta Regina Benítez Morínigo; y el encargado del proyecto metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz.

Túnel también se inundó

El túnel de acceso de la Autopista Ñu Guasu (zona Botánico, calle Itapúa), también se inundó tras las últimas lluvias y se inhabilitó al tránsito desde anoche hasta esta madrugada. Según los encargados del área del MOPC, el incidente fue a causa del robo del tablero y de otros componentes del sistema que acciona la bomba en la fosa, entre ellos las llaves termo magnéticas, cables y conectores.

El Ing. Carlos Casati, jefe de Conservación de Rutas, lamentó que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos delictivos en la zona, que son ya como 20 denuncias que se hicieron por distintos motivos, siendo esta la tercera vez que afecta la bomba del túnel.

El túnel de la autopista Ñu Guasu se inauguró oficialmente en diciembre del 2016, durante el Gobierno de Horacio Cartes, luego de retrasos y sobrecostos. El paso a desnivel, hoy con serias fallas, se construyó como parte del primer tramo de la Autopista Ñu Guasu (3,2 km), que estuvo a cargo del Consorcio Tecnoedil S.A. - Heisecke S.A. - Ocho A S.A., representado por Rolando Ríos Tomboly. Se adjudicó por G. 112.798 millones, pero terminó costando G. 135.357 millones, tras varias adendas.