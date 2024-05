Contratista del MUVH niega que haya falsificado firmas

Juan Enrique Rolón Garay, responsable de la organización de “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” llamada “Taka”, se acercó a la redacción de ABC para afirmar que él no falsificó firmas de postulantes para la casa propia, en el marco del programa del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis). Se trata de una denunciada que hicieron pobladores ante el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH), que a su vez la elevó a la Fiscalía, y en la que se menciona a un organismo SAT denominado “Taka”, pero que Rolón asegura que no se trata del suyo.

Rolón contó que es comerciante y dijo que tiene un equipo de trabajo con el cual desde el año 2019 provee servicios para el programa Fonavis. Señaló que esos trabajos consisten en recabar información y documentos de los postulantes para el subsidio estatal para la casa propia, que en su mayoría son personas de escasos recursos.

Relató que él o uno de sus compañeros, llamado Ricardo Fernández, va al interior del país para realizar el relevamiento de datos de los interesados. Luego, elaboran un proyecto que presentan al MUVH para su evaluación. Los demás integrantes de su equipo son John Ferrari, Alma Ayala y Diego Carvallo, mencionó, al ser consultado con quiénes más trabaja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Viviendas sociales: Fiscalía sigue sin aclarar falsificación de firmas en proyectos

Mencionado en denuncia

El SAT “Taka” figura junto a “SL Consultora” en la denuncia del MUVH radicada a la Fiscalía en marzo de 2021. En el expediente se lee que, según los propios pobladores, en nombre de esos organismos, los ingenieros Carlos Valenzuela y Sergio León llegaron a Concepción para inscribir a los interesados en postularse a una casa propia, y les cobraron entre G. 60.000 y G. 100.000 a cada uno. Los ciudadanos alertaron que se falsificó sus firmas en documentos presentados al ministerio, que finalmente llevaban el nombre de otros “SAT”: Verónica Ojeda; “Tekove”, de Nicolás Rivas; y “Badeso”, de Alfonso Acuña, quienes siguen bajo investigación.

Al respecto, Rolón dijo que si bien reconoce que todo eso se describe en la denuncia, no se trata de su organización porque estos hechos ocurrieron antes de que él se inscribiera como SAT. Cuando ABC le insistió que el nombre “Taka” sí figura en los documentos oficiales del programa Fonavis del MUVH, al menos a partir de 2013, respondió que no sabe por qué pero que, en todo caso, no se trataría de su organismo.

Lea más: SAT habrían estafado y falsificado firmas para recibir contratos directos

Sobre la carpeta fiscal, admitió que puede ser investigado por el agente encargado de la causa y dijo que no tendría problemas en declarar, si se le convoca.

No respondió a publicaciones de 2021

El caso de presunta falsificación de firmas se publicó en ABC Color y otros medios de la capital en el año 2021, ya que la información la dio a conocer en su momento el mismo MUVH, durante la administración del exministro Carlos Pereira.

En aquel entonces, nuestro diario se comunicó con todos los organismos SAT mencionados en la denuncia de los pobladores y en los papeles de la Fiscalía. Se llegó a obtener respuestas de la mayoría, pero no de Rolón, que no atendió a ABC. La causa fiscal no ha registrado mayor avance en todo este tiempo.

El nombre “Taka” volvió a ser noticia al estar en la lista de las “desarrolladoras inmobiliarias” hablitadas por el MUVH para el programa “Che Róga Pora”.

Tras estas publicaciones, Rolón se comunicó con nuestro diario para dar su versión sobre artículos del año 2021 y otros recientes, de este 2024.

Consultado por qué en su momento no respondió a ABC, cuando se le quiso tomar su versión, respondió que en aquel entonces no le pareció relevante. Sin embargo, ahora sí, porque algunos bancos con los que trabaja le cuestionaron por aparecer en las noticias.