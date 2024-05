No se sabe aún si el acuerdo es beneficioso, advierte el senador Filizzola

Si las negociaciones con el Brasil en relación a la tarifa de Itaipú fueron beneficiosas para el Paraguay solo será posible luego de un análisis del texto firmado —cuando haga su aparición, según advirtió el senador Rafael Filizzola, del PDP. “Es cuanto menos irresponsable anunciar sin documentos respaldatorios, más aún cuando hay serias contradicciones con lo anunciado por la prensa del Brasil”, agrega.

Comenta que de acuerdo con los estados contables de Itaipú, el Estado paraguayo ya recibió en 2023 unos US$ 535 millones por cesión de energía, royalties, utilidades de capital y resarcimientos de administración y supervisión, que se elevarían a US$ 598 por una mayor generación prevista para este año. Adicionando los US$ 460 millones en gastos sociales (asumiendo una distribución paritaria), el Paraguay ya tendría asegurado cuanto menos unos 1.058 millones anuales con o sin acuerdo, manteniendo la tarifa, indica Filizzola.

Agrega que los recursos adicionales corresponderían a la diferencia producida por el aumento de los gastos sociales de US$ 460 a US$ 650 millones, es decir, unos US$ 192 millones.

También menciona que la ANDE deberá abonar un adicional de US$ 116 millones, resultado de la aplicación del 10% de aumento en la potencia contratada multiplicado por la nueva tarifa de US$ 19,28. Con lo cual, una vez deducido ese sobrecosto, el resultado arroja un adicional de tan solo US$ 76 millones de dólares anuales. Cifra muy distinta a los US$ 1.250 millones brutos anunciados por el Gobierno.

Capasu y Asimcopar califican como logro

La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) dio “la bienvenida al acuerdo alcanzado con el Brasil, que determina la tarifa de Itaipú con “un valor justo” para ambas naciones, además de lograr la libertad de comercialización de la misma, según señala el gremio en un comunicado.

“Es momento de felicitar por este gran paso que, sin duda, pone de manifiesto la pericia y seriedad en la negociación llevada adelante por el equipo liderado por el presidente de la nación Santiago Peña, en él extendemos nuestro más sincero reconocimiento por la tarea realizada”, expresa el manifiesto.

Indica que la mejor negociación es esa en la que ambas partes ganan y sienten que se han respetado los intereses de cada actor negociador. Es este un caso ejemplar que pone al Paraguay a las puertas de un gran futuro y crecimiento”, destaca el comunicado.

Por otra parte, también la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) celebró como logro el acuerdo y anima a las autoridades a continuar con el mismo esfuerzo la gestión de revisión del Anexo C. “Este logro nos pone frente a una oportunidad única de desarrollo económico y social”, señala el mensaje.

También insta a las autoridades a aprovechar el momento y utilizar los recursos que ingresan al país en la renovación de nuestras redes de transmisión y en mejoras sustanciales del sistema eléctrico. Agrega que el acuerdo permitirá el desarrollo y fortalecimiento de todos los sectores económicos del país, en especial la industria, el comercio y los servicios.

Nadie se imaginó en su sano juicio, dice Alliana

Nos sorprendieron los resultados de estas negociaciones (en relación al acuerdo con Brasil, sobre Itaipú), porque muchos no esperaban, porque pensaban que en el mejor de los casos se iba mantener la tarifa, dijo el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en comunicación por Radio Carlos Antonio López.

“Nadie se imaginó dentro de su sano juicio que se podía llegar a estos números. Hay que darle el mérito al presidente de la república, Santiago Peña, que desde el primer momento argumentó, defendió y se puso en esta postura, de que teníamos que elevar la tarifa”, explicó.

Agregó que eso será así por un tiempo, hasta que el Paraguay también pueda ir acelerando el proceso de desarrollo, mejorando el sistema eléctrico y también poder utilizar una mayor cantidad la parte de la energía que nos corresponde.

“Estamos cerca de poder lograr el grado de inversión y eso podrá abrir la puerta a que grandes inversionistas, que vengan a instalarse y así vamos a consumir más energía; hasta que, dentro de tres años, se tenga que bajar algo la tarifa, ya estaríamos usando casi el 100% de nuestra energía”, según su proyección.

Alliana agregó que los recursos de Itaipú se van a invertir para ayuda al Paraguay a dar un salto importante en el desarrollo. “Los recursos de Itaipú se van a invertir en educación, en reparar escuelas, construir nuevas escuelas; terminar algunos hospitales de gran envergadura, contruir hospitales nuevos; así también, mejorar el sistema de transporte público, entre otros planes.