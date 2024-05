Expresidentes de ANDE se enteraron por ABC de la denuncia penal ante la Fiscalía

El expresidente de la ANDE (2008 - 2010), Sixto Eusebio Amarilla Fernández, acercó ayer a la redacción del diario ABC Color documentos referentes a la licitación (ID 364154), para la adquisición de llaves telecomandadas para distribución, en los que el Comité de Evaluación acusa a su empresa, Siemi SRL de presentar documentos de contenido falso del fabricante de los equipos que ofertaban.

Consultado sobre la denuncia que presentó la ANDE en setiembre de 2020 al Ministerio Público por la producción de documentos de contenido falso en la citada licitación, con la cual se abrió la causa penal 5575/2020, Amarilla reconoció que de eso se enteraron recién ayer, por la publicación de ABC Color.

“Eso nos enteramos hoy”, dijo. Agregó que no estaban al tanto y que nunca se les comunicó de ninguna denuncia en el Ministerio Público. “La que nos comunicaron y en la que participamos fue la de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, explicó Amarilla.

Reiteró que ni la ANDE ni el Ministerio Público contactaron con la empresa por esa denuncia. “Jamás. Ahora recién pusimos a conocimiento de nuestro abogado y está viendo los antecedentes. No sé, no sabemos el contenido de esa denuncia más de lo que se publicó hoy”, indicó el ingeniero electrónico, que tiene el 33,33% de participación en la empresa Siemi SRL.

“No sabemos, no tenemos ninguna información de eso. Pero, por supuesto que vamos a asumir, vamos a encarar y vamos a ver cómo resulta. Si esto resulta... Porque la Dirección Nacional de Contratación Pública se expidió, analizó todo. Encontró que era una falta leve, a pesar de que el Comité (de Evaluación) menciona por sí mismo, dice que es grave”, añadió.

Al respecto agregó que no sabe si el Comité de Evaluación de la licitación tiene la potestad de evaluar eso (si es falta leve o grave). “Creo que es la ley la que tiene que determinar eso. La ley, hasta ese momento, fue la Dirección Nacional de Contratación Pública y determinó que era una falta leve. Y nos dio esa sanción con la cual tampoco estamos de acuerdo ahora, pero ya no recurrimos más. Ya dimos por terminado el asunto”, puntualizó.

Denuncia en el freezer

Considerando lo comentado por el extitular de la ANDE durante su visita a ABC Color, se refuerza la sospecha de que la causa penal 5575/2020, a cargo de la agente fiscal Diana Laterza, de la Unidad Penal N° 18, fue enviada “al freezer” durante estos casi cuatro años.

Cabe recordar que el lunes último, cuando intentamos consultar sobre el caso con la fiscala Laterza, ella no quiso atendernos por teléfono, ni tampoco personalmente en su oficina, porque “no acostumbra dar entrevistas, porque muchas veces se quiere tergiversar lo que el fiscal dice”, según la asistente fiscal Gloria Gamarra. La funcionaria habló en su representación sobre el caso, y dijo que “se están realizando varias diligencias, tendientes a la búsqueda de la verdad en el hecho punible denunciado”.

Según el Art. 246 del Código Penal, producir o usar documento no auténtico será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

“No estábamos obligados a revisar”, dice el extitular de ANDE sobre documentos presentados en licitación

“Nosotros no estábamos obligados a revisar todo lo que nos envía el fabricante”, manifestó el extitular de la ANDE, Sixto Eusebio Amarilla Fernández, quien es socio en Siemi SRL del actual consejero de Yacyretá y también expresidente de la ANDE, Ángel María Recalde, además de Nicanor Fleitas.

Indicó que su empresa actuó con buena fe al confiar sin verificar los documentos remitidos por la firma china Pomanique, que escogieron como fabricante para presentarse a la licitación.

Contó también que la ANDE envió un pedido a Contrataciones Públicas (DNCP) para abrirles un sumario administrativo referente a los documentos de contenido falso. “Hicimos nuestra presentación de reconsideración, la DNCP evaluó todo eso y nos aplicó la amonestación, a pesar de que solicitamos un sobreseimiento, porque no consideramos que fue responsabilidad nuestra la emisión de esos documentos”, argumentó.

Ante la insistencia de que fue su empresa la que presentó los documentos falsos de la fabricante ante la ANDE, Amarilla respondió que sí, pero “de buena fe”. “No estábamos obligados a revisar todo lo que nos envía el fabricante. Si vamos a investigar todo esto, no es posible porque además de esos documentos, el fabricante nos envió volúmenes enormes de documentos y no hay forma de que eso se revise uno por uno”, alegó e inclusive añadió que hay certificados de ensayos que se hacen en laboratorios, que están firmados por los ingenieros que hicieron y que ellos no pueden saber “si el firmante es...”

A continuación transcribimos parte de la entrevista.

-¿El fabricante puede enviar cualquier cosa si nadie va a revisar?

-No, la ANDE puede revisar si quiere. Son certificados originales y se pueden revisar.

-Uds., como oferentes que van a presentar los documentos tendrían que revisarlos.

-Bueno, si por ejemplo un documento es fotocopia de cédula de identidad y usted me da su fotocopia para que yo presente en un proceso, yo no me voy a investigar en Identificaciones; hago un sondeo para ver si ese documento fue emitido legalmente. Hay cosas que uno da por válidas cuando el fabricante presenta. Nosotros presentamos lo que el fabricante nos dio como original.

- ¿Pese a que se trata de una inversión grande? (El monto estimado del llamado era US$ 30,9 millones y fue adjudicado en casi US$ 23 millones).

-Entonces si Ud. recibe una fotocopia de cédula va a Identificaciones y hace una investigación policial para ver si es la huella.

-No es lo mismo.

-Claro, es un documento que tiene un antecedente para ser emitido.