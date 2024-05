¿Desdolarizar Itaipú? Antes debe revisarse el Anexo C del Tratado

La revisión de esa parte del Tratado de Itaipú a pesar de que el plazo establecido en su numeral VI caducó hace ocho meses y de la reciente firma del documento de “entendimiento” con Brasil sobre “directivas relacionadas con la energía de Itaipú binacional, sigue pendiente.

No obstante, la firmeza inicial manifestada por el Ing. Encina cede ante la ola de publicaciones brasileñas: “si es cierto lo que se menciona en los medios brasileros, podríamos pensar que ellos ya dieron por cerrada la revisión del Anexo y están conformes con los resultados”.

Lea más: Detrás del actual acuerdo se agazapa el riesgo de que no se revise el Anexo C del Tratado de Itaipú

Tras la duda, el Ing. Encina retoma el hilo de su razonamiento, porque la moneda que se utiliza en las cuentas de la binacional figura en el Anexo A, cuya modificación demandará otras negociaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La publicación brasileña se sustenta en declaraciones de Enio Verri, director general brasileño de Itaipú, quien comentó que ellos proponen para Itaipú, “salir de la dolarización” y, añadía: “de hecho es una tendencia que el presidente Lula viene reclamando mucho”.

Sobre el punto, Encina comenta que se menciona una nueva moneda, única de la región, pero que hoy no existe, “cuya confianza y estabilidad de su valor requerirá un tiempo para su consolidación...”.

Lea más: La moneda única en el Mercosur: un historial de intentos sin avances reales

Recuerda que no solo la energía de Itaipú se cotiza en dólares, también los Royalties, la Compensación por cesión de Energía, etc, y enfatiza que “primero se debe revisar el Anexo C del Tratado de Itaipú.