Detrás del actual acuerdo se agazapa el riesgo de que no se revise el Anexo C del Tratado de Itaipú

Párrafos 1 y 2:

Estos dos significan que para Brasil sigue siendo US$ 16,71/kW, pero Paraguay puede decir que es 19,28/kW y no que al Brasil se le devuelve US$ 300 al año para que en realidad quede en 16,71/kW.

Párrafos 3 y 4:

Estos dos (párrafos 3 y 4) significan que Paraguay puede seguir trayendo la energía barata, peeeero..., como se le obliga a comprar mucho de la cara... cada vez, en la práctica, le dejará más al Brasil la energía barata.

Párrafo N° 5:

Esto ya habían incluido en la promesa del año 2009, pero que 15 años después aún no se cumplió. La norma puede decir que no se importa si a, b o c, y no vas a poder vender.

Párrafo Nº 6:

Este párrafo aplaudo. Para evitar la corrupción nada mejor que una confesión conjunta de lo que hicimos y durante tres años más tendremos “costos discrecionales”.

Párrafo N° 7:

Con el último párrafo puede suceder lo siguiente: en el 2024 firman los presidentes. En el 2025 va a ambos parlamentos. Entre el 2025 y 2027 se analiza y discute. En el 2027 un legislador va a preguntar cuánto es la tarifa con el Anexo C vigente, le dirán 10 (US$/kWmes), este va a mirar la nueva propuesta y preguntará por qué aumentar la tarifa. Recuerden lo que a inicios de 2021 dijo el director general brasileño “si ya baja la tarifa... Brasil no cambiará el Anexo C”.

(*) Expresidente de la ANDE