Hasta un extitular de Setama exige transparencia a Santiago Peña en Transporte

José Tomas Rivarola, extitular de Secretaría de Transporte del Area Metropolitana (Setama), organismo que fue reemplazado por el Viceministerio de Transporte (VMT), observó la importancia de la transparencia en las gestiones gubernamentales, sobre todo tratándose de una reforma del transporte público. Las declaraciones las brindó ayer, en una entrevista con ABC.

“Si las cosas se están haciendo bien por qué no podríamos ser transparentes”, se preguntó. Seguidamente destacó que se trata de un tema de sumo interés público, y “que vale la pena ser transparentes, que la cosa pública sea pública realmente”, enfatizó. Actualmente Rivarola realiza asesoría y recomendaciones en proyectos privados, según comentó.

Lea más: Santiago Peña subsidió US$ 15 millones por 4 meses de reguladas que aún persisten

El extitular de Setama recalcó que una reforma de la envergadura que se anuncia es de sumo interés de la academia, pues se podría aportar datos. “Y si la gente se quiere involucrar pero no entiende bien, se le explica. ¿Por qué no? Cuando estaba en Setama se publicaban los informes y hacíamos reuniones, venía el vecino y de acuerdo a cómo entendía, preguntaba, y se le explicaba. No había ningún problema. Si estás haciendo bien y con criterios técnicos”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que la falta de apertura podría generar suspicacias, que es la percepción de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama).

Al respecto, Jorge Rolón Luna, abogado de Opama, recalcó que la audiencia pública “puede ser valiosa como mecanismo de participación, cuando las voces y las inquietudes son tenidas en cuenta”.

Lea más: Gobierno pretende “subsidio directo” en tarjetas de Cetrapam, ante la sombra de pasajeros fantasma

Destacó que la audiencia publica es un mecanismo que permite hacer oír la voz de la ciudadanía, pero no implica necesariamente participación, “y menos cuando los resultados de una audiencia pública no mueven un pelo a los congresistas”, criticó.

Tanto Rivarola como Opama coincidieron en que desconocen detalles del proyecto de ley de reforma, más que su mero anuncio con “bombos y platillos” como gran solución al pésimo y costoso servicio del transporte público en el área metropolitana de Asunción.

Nueva reunión para fijar tarifa

El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que se prevé una nueva reunión para definir la Tarifa Promedio (TP) para el segundo semestre del año, sin especificar cuándo.

Se trata del sistema que facilitó que el Estado pagara G. 357 de más por cada boleto vendido en el servicio convencional en el primer semestre de este año, creado por Santiago Peña.

Lea más: Santiago Peña pagó subsidios de más a los transportistas