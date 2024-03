Santiago Peña pagó subsidios de más a los transportistas

El 15 de noviembre del 2023, el presidente de la República Santiago Peña firmó el Decreto N° 710 con el cual cambió la normativa para los desembolsos de subsidios al transporte público y mantuvo el precio del pasaje en G. 2.300 y G. 3.400 para los servicios convencional y diferencial, respectivamente.

De esta manera, el Ejecutivo estipuló que el pago del subsidio al mes sea del 100% del promedio recibido por cada transportista en el semestre anterior del mes que cobra. Esta maniobra se realiza antes de tener la Tarifa Técnica (TT), el cálculo que arroja la cifra que debería cobrar en total cada concesionaria basado en la cantidad de boletos vendidos efectivamente según el billetaje electrónico.

Lea más: Santiago Peña aumenta adelantos de subsidios a transportistas, sin elevar exigencias

Anteriormente, el Gobierno daba el 50% del promedio recibido en los últimos meses, antes de tener dicho cálculo definitivo. Entonces, cuando se obtenía la TT se transfería la diferencia a los transportistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ahora, con el sistema aplicado por Peña, resultó que el precio de la Tarifa Promedio es un monto inferior a la estipulado con los cálculos con datos concretos analizados en la Tarifa Técnica.

Peña ha contemplado que podría ocurrir esta situación, por lo que en su decreto estipuló un sistema de compensaciones. En caso de que el Estado cuente con un saldo a su favor, lo amortiguará en el siguiente ejercicio.

Lea más: Ocultando datos, Peña subsidió por US$ 46 millones al transporte público

Entonces, los empresarios cobran menos en el siguiente ejercicio, pues en el adelanto ya recibieron ese dinero. Se buscaría el equilibrio.

Sin embargo, los empresarios rechazaron la TT. Fue la discusión en la reunión del Consejo de la Tarifa Técnica del 13 de marzo pasado. Así se dejó constancia en el acta por el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) y de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama).

Lea más: Santiago Peña niega suba del pasaje pero Cetrapam amenaza con más reguladas

Los transportistas advirtieron de un detrimento del servicio de transporte.

Los cálculos

El calculo realizado por ABC y confirmado como correcto por el Viceministerio de Transporte (VMT), de enero a noviembre, el Estado pagó G. 357 de más por cada boleto vendido.

Al respecto, el titular del VMT, Guido Benza, dijo que esa diferencia será compensada cuando se tenga la TT de julio a diciembre, que estaría a fin de año. Esos informes se analizan en el Consejo de la Tarifa Técnica, instancia que se reune dos veces al años, febrero y diciembre, la instancia que pasajeros organizados desean integrar pero se les impide.

Lea más: Opama nunca fue incluido en consejo de billetaje electrónico, aclaran

Sin embargo, esa inyección de recursos más generoso no se reflejó en el servicio que reciben los pasajeros.

Lo que dice el viceministro de Transporte, Guido Benza:

-Finalmente, con este sistema de compensaciones ¿el Estado pagó por un servicio que el pasajero percibió? Hubo reguladas.

-La compensación se realiza de acuerdo a la Tarifa Técnica (TT). Hay veces que serán deducibles y otros complementarios. Las empresas que no cumplen con el rendimiento operativo, no cobran el subsidio de ese mes.

Los pagos sen realizan de acuerdo al kilometro recorrido y las validaciones.

-La TT contempla como si fuera que hubo un buen servicio pero en las calles, se percibe otra realidad

-Siempre fue así la Tarifa Técnica.

-La Tarifa Técnica contempla un ideal de servicio pero los pasajeros reclaman una mejor prestación.

Y los que no cumplan no cobran subsidios. Cuatro empresas no cobraron el subsidio.

-Conforme a lo que se ve en las calles, son más de cuatro empresas las que no cumplen con las frecuencias. Y se subsidia como si fuera un servicio óptimo de la mayoría de las concesionarias.

-Las que no cumplen las exigencias, no cobran.

-Este sistema de pagos de subsidios con Tarifa Promedio es una novedad de este gobierno y conforme al cálculo que se realizaron. ¿Considera que es factible mantener este sistema?

-Sí. De noviembre es el decreto y este es el primer semestre que vamos a hacer completo de la Tarifa Promedio. Da previsibilidad a los pagos, favorece al Gobierno para cumplir con las empresas.

-¿Por qué dice que favorece?

-Porque da previsibilidad en los pagos.

-Pero se da una situación que el Estado está pagando de más por cada boleto vendido, conforme se aprecia al comparar con la Tarifa Técnica.

-Se hace un proceso de compensación. Se va a descontar al subsidio de este mes.

-Eso es una cuestión administrativa pero en las calles, la gente se queja del servicio. ¿Le parece que el sistema funciona?

-Da previsibilidad. Además, hay la misma cantidad de buses, 1.500 colectivos, y están circulando.

-Parece que no estamos hablando de la misma ciudad. Dice que hay y circula la misma cantidad de buses pero los usuarios perciben otra situación.

-Somos conscientes de que hay un servicio deficiente. Para eso estamos trabajando para tener herramientas y tecnología. Si no se cumple, las empresas son multadas.

-Se hicieron los pagos, más de lo que era habitualmente. ¿Se está financiado reguladas?

-Es la compensación.

Opama junta firmas para integrar el Consejo que define el pasaje

Los integrantes de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) se reunieron en asamblea ayer, en la plaza Infante Rivarola, en coincidencia con el primer aniversario de la asociación. En el encuentro se lamentó que el presidente Santiago Peña sea “sordo” a sus reclamos.

Cabe recordar que la asociación surgió en medio de un escándalo de subsidios a pasajeros fantasma y las excesivas reguladas que deben soportar los pasajeros. Desde entonces, realizaron una serie de movilizaciones para exigir más frecuencias de buses, principalmente.

Lea más: Cetrapam y Ucetrama exigen suba del precio del pasaje del transporte

Desde su creación, la directiva de Opama pide integrar los espacios en los cuales se analizan datos del sistema y en los cuales se toman decisiones, que son los consejos Ad Hoc y de la Tarifa Técnica, que analizan la información generada con el billetaje y definen el precio del pasaje y los montos de subsidios, respectivamente.

“Vamos a juntar firmas para pedir al gobierno que nos permita integrar los consejos. De hecho, la ley del billetaje estipula un lugar para la representación de usuarios”, comentó la vocera, Griselda Yudice.

Agregó que para integrar los consejos, el Gobierno les exige contar con personería jurídica, lo cual constituye un proceso largo, burocrático y costoso. “Nosotros percibimos que ese requerimiento es una excusa para no transparentar la gestión. Somos una organización genuina y con la cual la ciudadanía se siente representada e identificada”, aseguró.

Un año de Opama: cambió el gobierno, más subsidios y el transporte no mejora

Yudice criticó que el presidente Santiago Peña desembolsa cada vez más subsidios pero esa inyección de los recursos públicos con dinero de todos los contribuyentes del país no se refleja en la prestación que reciben los pasajeros del Área Metropolitana. Los usuarios deben soportar largas esperas en las paradas, expuestos a la inseguridad, ola de calor o intensas lluvias, además de viajar hacinados en los colectivos, que seguramente ni cuenta con mantenimiento.

“Al cumplirse un año entendemos que los desafíos son mayores porque este gobierno no tiene intenciones de dar respuesta a la situación de emergencia que estamos viviendo con el transporte”, dijo.

Lea más: Opama lamenta inacción de Sedeco

Agregó que cuando Peña asumió el cargo (en agosto pasado) había dicho que el transporte es su prioridad pero aún no da señales de que así lo sea. “Prácticamente está regalando el dinero público sin exigir ninguna contrapartida”, afirmó.