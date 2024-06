“Paraguay debe lograr un mejor precio por carne que exporta”

Creo que la faena sigue siendo buena con unas 203.000 cabezas al cierre del mes de mayo, no es mala como en setiembre del año pasado, donde solo se llegó a unas 60.000 cabezas en todo un mes; otro punto que debemos destacar es que sigue alta la faena de vacas y vaquillas que representan las matrices de producción en los campos, no obstante, no estamos mal en este sentido”, empezó diciendo el directivo de APPEC.

Exportación

“En lo referente a la exportación de carne, Chile sigue siendo nuestro principal comprador con US$ 277 millones y es el que mejor paga, y en segundo lugar muy atrás está Brasil, con US$ 60 millones en compras; la tercera ubicación es para Taiwán que nos compró por valor de US$ 57 millones, y lo que vemos también es que EE.UU. ya ocupa el sexto lugar con US$ 21 millones, lo cual es alentador, principalmente esperando a que pronto podamos venderle carne prémium a un mejor precio”, confirmó nuestro entrevistado.

Ingresos totales

Sobre el precio que está recibiendo actualmente el país por la venta de su carne, el licenciado dijo: “El año pasado exportamos carne vacuna y menudencias por un valor cercano a los US$ 1.600 millones. ¿Por qué no alcanzar los US$ 2.000 millones, con los mismos volúmenes; si lográramos los US$ 1.000 más por tonelada como tiene Uruguay, estaría ingresando al país por lo menos US$ 300 millones más por año (en 2023 se exportaron 300 toneladas)”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Quién negocia los precios en el exterior?

A esta consulta, el directivo de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne dijo: “Los que negocian los precios de venta fuera del país son frigoríficos, no es ni el productor, ni los gremios ni el Senacsa, ni la Cancillería; a nosotros no nos sirve de nada tener 70 mercados y que solo 3 como Chile (US$ 5,50), Brasil (US$ 5,94) e Israel (US$ 5,05) paguen bien, necesitamos de mercados que paguen mejor, y que los frigoríficos paguen un precio diferenciado a los productores”.

No existe pago diferenciado

“Hay cosas que no tienen lógica, hoy en día el productor termina un novillo de 24 meses con cobertura 2 o 3 y vale igual que un toro de 30 o 36 meses. Te pagan lo mismo, no hay un incentivo para producir animales de calidad. En los países que trabajan bien, por el animal de mejor calidad se paga más, no hay un pago diferenciado, y lo mismo pasa con los machos castrados que en todo el mundo reciben un mejor pago con relación a un macho entero. Esa es la verdad de cómo estamos”.

Preguntas que quedan

Finalmente el licenciado Serrati dijo: “La pregunta es ¿por qué Uruguay consigue mejores precios? ¿Cómo deberíamos mejorar el precio en los mercados que ya tenemos; en Chile, por ejemplo? ¿Qué nos falta en EE.UU. para vender a más precio? ¿Qué le falta a la cadena de la carne para vender mejor la carne y a más mercados, calidad, habilidad para comercializar? En definitiva, ¿qué le falta al Paraguay para ingresar US$ 300 o US$ 600 millones más por exportación de carne? Uruguay exporta por valor de US$ 2.400 millones al año y nosotros US$ 1.600 millones”.