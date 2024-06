Gobierno plantea reformar cajas de jubilación públicas

“Ustedes vieron lo que es la situación actual, de lo que es ese hueco importante, pero que está totalmente desfinanciado, esto va a requerir una ley especial, pero no querría adelantar cuándo estaríamos enviando esto, porque lo primero que quiero empezar a hacer es concienciar”, dijo ayer el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, tras la reunión con diputados de todos los partidos, adelantando una reforma jubilatoria para las cajas fiscales.

Expuso los números, que señalan que del 2019 al 2023, el crecimiento acumulado del déficit de la Caja Fiscal es de US$ 726 millones, que tuvo que cubrirse con dinero de todos los contribuyentes.

“Básicamente es una situación preocupante, creo que estamos a tiempo, por eso no la llamo catastrófica todavía, pero necesitamos actuar, y actuar en la brevedad posible”, acotó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otra cifra alarmante es que para 2027, se espera que el déficit anual sea de US$ 506 millones, es decir, el 1,3% del producto interno bruto (PIB), que es dinero que dejará de ir a salud, educación, obras y otros, para financiar la jubilación de funcionarios públicos.

“No es una situación que va a colapsar (porque el Estado cubre), pero sí es insostenible y como dije, el mayor problema fiscal que han tenido los países de la región fueron por regímenes jubilatorios”, recordó.

Rever privilegios para salvar cajas fiscales

Adelantó que no hay una “bala de plata” para lograr el cambio, pero advirtió que se tendrían que rever varios privilegios, entre ellos la jubilación anticipada de sectores como el de las fuerzas públicas (policía y militares), docentes, médicos, etc.

Lea más: Caja Fiscal: llueven los pedidos de jubilación

“Lo que veo es mucha inequidad, se jubilan con ciertas condiciones y hay otros (a los) que les es más fácil, tanto jubilarse como tener garantía de un ajuste de su jubilación”, dijo. También dijo que habría que rever “derechos adquiridos”.

“Tenemos que tener cuidado con los derechos adquiridos evidentemente, pero imagínense ustedes la situación de la Caja Bancaria hace unos años. Ahí se tocó derecho de todos. Jubilados tuvieron que poner parte de su jubilación para poder salvar a la Caja Bancaria, entonces acá no se salva nadie si hay una crisis, todos caen, incluso los jubilados, los activos y el Estado que tuvo que poner también. Esa va a ser la peor situación y (es) eso lo que tenemos que concienciar”, apuntó.

Finalmente valoró la autocrítica de legisladores, que son los que por ley privilegiaron a ciertos sectores y llevaron a esta situación actual. “Saben que esto no es políticamente fácil, pero sí están dispuestos a trabajar, porque esto no es una iniciativa del Gobierno, va a ser un trabajo de toda la sociedad; o hacemos entre todos o no hacemos”, dijo.