Menos obras para reducir el déficit

Los datos que forman parte del informe elaborado por el Viceministerio de Economía y Planificación, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indican que a mayo de 2023 se ejecutó G. 8,4 billones (US$ 1.143,3 millones), equivalente a 2,8% del PIB.

A mayo de 2024, por su parte, el monto realizado en inversiones públicas fue de G. 7,3 billones (US$ 992,9 millones), equivalente a 2,3% del PIB.

La diferencia entre uno y otro periodo representan G. 1,1 billones (US$ 150,4 millones) menos ejecutados y equivale a una caída del 13,2%, según los datos del MEF.

Ejecutado al mes de mayo

Un informe anterior divulgado por el Ministerio de Economía, el de Tesorería General, indica que de enero a mayo del presente ejercicio las inversiones disminuyeron en un 49,4%, de tal modo a que la administración central se mantenga en línea con el tope de déficit fiscal presupuestado para el cierre del ejercicio de 2,6% del PIB.

Este informe menciona que al quinto mes del año pasado, el Tesoro transfirió en todas las fuentes disponibles G. 2,1 billones (US$ 285,3 millones) para inversiones, mientras que en el presente ejercicio el monto desembolsado fue poco más de G. 1 billón (US$ 144,4 millones), lo que implica G. 1 billón menos (US$ 140,8 millones).

Al mayo, el déficit fiscal anualizado cerró en 3,2% y para fin de año debe bajar a 2,6% del PIB, de acuerdo con lo establecido en la ley de presupuesto.

El ajuste, de este modo, se da principalmente por la menor inversión y la mayor recaudación tributaria que se registra.

El gasto salarial creció

En contrapartida, el informe de Situación Financiera indica que para el pago de salarios de los funcionarios a mayo se desembolsó G. 8,3 billones (US$ 1.127,4 millones), lo que implica un crecimiento del 7,8% y representan G. 601,100 millones (US$ 81,6 millones) más que lo abonado en el mismo periodo del año pasado.