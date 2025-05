Olimpia vs. Libertad: resultado, resumen y goles

Olimpia y Libertad empataron 1-1 por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo: el resultado, sumado al empate 0-0 de Cerro Porteño frente a Sportivo Ameliano y el triunfo 2-1 de Guaraní sobre Atlético Tembetary, impide la consagración del Gumarelo.

Olimpia vs. Libertad minuto a minuto

21:50 Libertad empató con Olimpia y extendió la...

Libertad empató en el clásico blanco y negro con Olimpia y sumó un nuevo punto hacia la conquista del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El Gumarelo continúa a 3 unidades de los escoltas, Cerro Porteño y Guaraní, y puede gritar campeón el fin de semana, pero no depende de sí.

21:40 Libertad, Cerro y Guaraní, en simultáneo

El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol modificó la programación de la penúltima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. Libertad, Cerro Porteño y Guaraní vuelven a jugar en simultáneo. Conozca el día, la hora y los partidos.

21:35 La tabla de posiciones del torneo Apertura

Libertad empató 1-1 con Olimpia y quedó más cerca del título de campeón del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El Gumarelo puede anticipar la consagración en la próxima fecha, pero no depende de sí mismo.

95′ Final del partido en Sajonia

Olimpia y Libertad igualaron 1-1 en Sajonia: Guaraní derrotó 2-1 Atlético Tembetary y Cerro Porteño empató sin goles con Sportivo Ameliano. No Hay campeón. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

92′ Néstor Giménez tuvo el gol del triunfo

Néstor Giménez estuvo cerca del segundo, pero erró un disparo con el arco en blanco. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

91′ Tarjeta amarilla en Olimpia

Marcos Gómez amonestado en Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

90′ Tiempo cumplido: ¡5 minutos más!

Juan Gabriel Benítez adiciona cinco minutos a la etapa complementaria. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

88′ Modificación en Olimpia

Lucas Pratto, quien ingresó en el segundo tiempo, deja el campo por una lesión. Ingresa Erik López. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

80′ Gastón Olveira salvó a Olimpia

Gastón Olveira evitó el segundo de Libertad luego de una chilena de Ángel Lucena Cardozo. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

80′ Modificación en Libertad

Rodrigo Villalba reemplaza a Hernesto Caballero en Libertad. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

78′ ¡Gol de Guaraní en Villa Elisa!

Alan Romero convierte el 2-0 de Guaraní frente a Atlético Tembetary. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

78′ Modificación en Libertad

Óscar Cardozo reemplaza a Marcelo Fernández en Libertad. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

76′ El disparo de Iván Leguizamón terminó lejos

Iván Leguizamón tuvo el segundo de Olimpia, pero el remate desde fuera del área terminó sobre el travesaño. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

75′ Tarjeta amarilla en Libertad

Ángel Lucena Cardozo es amonestado por una falta sobre Iván Leguizamón. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

71′ Tarjeta amarilla en Olimpia

Lucas Pratto es amonestado en Olimpia por una falta sobre Néstor Giménez. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

70′ Modificación en Olimpia

Marcos Gómez entra por Luis Abreu en Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

67′ Tarjeta roja en Olimpia

Javier Domínguez es expulsado en Olimpia por una infracción en el mediocampo sobre Hernesto Caballero. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

66′ Modificación en Olimpia

Axel Alfonzo reemplaza a Lisandro López en Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

63′ Tarjeta amarilla en Olimpia

Iván Leguizamón fue amonestado en Olimpia por una dura falta. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

62′ Dos modificaciones en Libertad

Ángel Lucena Cardozo por Lucas Sanabria y Gustavo Aguilar por Roque Santa Cruz ingresan por en Libertad. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

60′ ¡Rodrigo Morínigo salvó a Libertad!

Iván Leguizamón disparó un tiro libre directo al ángulo, pero Rodrigo Morínigo voló y desvió el balón. Olimpia estuvo cerca del 2-1. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

56′ Olimpia estuvo cerca del segundo gol

Mal control de Rodney Redes, quien no puede definir dentro del área, y Olimpia desperdicia el segundo tanto. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

52′ ¡Goooooooooool de Olimpia!

Rodney Redes convierte el empate de Olimpia: derechazo desde la media luna, tras asistencia de Javier Domínguez, para el 1-1 ante Libertad. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

50′ Olimpia estuvo cerca del gol del empate

Iván Leguizamón enganchó de izquierda al medio y sacó un disparo que pasó cerca del palo derecho de Rodrigo Morínigo. Avisó Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

48′ Gastón Olveira volvió a salvar a Olimpia

Contragolpe de Libertad con Marcelo Fernández, quien asistió de izquierda al medio, pero el pase fue anticipado por el arquero de Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

20:34 ¡Comenzó el segundo tiempo en Sajonia!

Libertad y Olimpia disputan el segundo tiempo en el Defensores del Chaco. El Gumarelo gana 1-0 con gol de Matías Espinoza, pero aún no es campeón. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

20:30 Dos modificaciones en Olimpia

Lucas Pratto y Alberto Espínola ingresan por Alex Franco y Robert Rojas, respectivamente, en Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

20:29 Una modificación en Libertad

Hugo Martínez por Iván Franco, la primera variante en Libertad. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

20:18 Finales en Itauguá y Villa Elisa

Sportivo Ameliano y Cerro Porteño empatan sin goles, mientras que Guaraní derrota 1-0 a Atlético Tembetary con gol de Richar Torales. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

47′ Final del primer tiempo en Sajonia

Libertad derrota 1-0 a Olimpia con gol de Matías Espinoza al final del primer tiempo en el Defensores del Chaco. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

45′ Tiempo cumplido: 2 minutos de adición

Juan Gabriel Benítez añadió dos minutos al primer tiempo: Libertad derrota 1-0 a Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

44′ Junior Barreto a Olimpia del segundo de Libertad

Adrián Alcaraz volvió a atacar por derecha, pero el centro fue anticipado por Junior Barreto, quien rechazó. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

42′ Tarjeta amarilla en Olimpia

Richard Ortiz es amonestado por una falta. Es el segundo en Olimpia y el tercero del partido. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

40′ Un remate de Richard Ortiz termina lejos del arco

Richard Ortiz ejecutó un disparo desde larga distancia y el balón acabó sobre la portería. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

36′ Falta de Lisandro López en el ataque de Olimpia

Lisandro López estaba de nueve en el área de Libertad, pero cometió falta al buscar cabecear el centro de Facundo Zabala. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

35′ Libertad espera y busca de contra golpe

Libertad aguarda en terreno propio e intenta contra atacar al recuperar al balón. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

27′ ¡Gol de Guaraní en Villa Elisa!

Richar Torales marca el 1-0 de Guaraní frente a Atlético Tembetary. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

26′ Olimpia maneja el balón, pero no puede empatar

Olimpia busca la paridad en el clásico blanco y negro. El equipo de Fabián Bustos está lejos de la paridad. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

25′ Siguen los 0-0 en Itauguá y en Villa Elisa

Sportivo Ameliano vs Cerro Porteño y Atlético Tembetary vs. Guaraní continúan igualando sin goles. Por el momento no hay campeón. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

20′ Tarjeta amarilla en Libertad

Hernesto Caballero recibe la amonestación: el segundo del encuentro y el primero en Libertad. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

16′ Tarjeta amarilla en Olimpia

Alex Franco es el primer amonestado de Olimpia y del partido. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

12′ Empate sin goles en Itauguá y en Villa Elisa

Sportivo Ameliano vs Cerro Porteño y Atlético Tembetary vs. Guaraní continúan 0-0. Por el momento no hay campeón. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

9′ ¡Goooooooooool de Libertad!

Matías Espinoza rompe el cero en el Defensores del Chaco: asistencia de Adrián Alcaraz y definición del lateral para que Libertad derrote 1-0 a Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

6′ ¡Gastón Olveira salvó a Olimpia!

Un lateral de Matías Espinoza terminó en el corazón del área y Libertad estuvo cerca de convertir el 1-0 ante Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

3′ Roque Santa Cruz avisó en el ataque de Libertad

Libertad respondió y generó la primera llegada con sensación de gol. El cabezazo terminó afuera. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

1′ El primer avance de peligro fue de Olimpia

Olimpia arrancó con ímpetu y generó la primera ocasión a los 20 segundos. La jugada terminó en corner. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

19:30 ¡Comenzó el partido en el Defensores!

Olimpia y Libertad juegan el clásico blanco y negro. ¿Hay campeón? ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

19:29 Homenaje por los 100 partidos a Facundo Zabala

Facundo Zabala fue homenajeado en la previa del partido frente a Libertad por los 100 partidos en Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

19:25 ¿Dónde ver en vivo Olimpia vs. Libertad?

Olimpia y Libertad disputan hoy la fecha 20 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. ¿En qué canal ver en vivo?

19:23 Olimpia y Libertad, al campo para el clásico

Olimpia y Libertad, junto a los árbitros, caminan al gramado de juego para disputar la fecha 20 del torneo Apertura 2025. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

19:10 Olimpia y Libertad finalizan la entrada en calor

Los jugadores de Olimpia y Libertad regresan a los vestuarios después del calentamiento. En minutos saltan al campo para disputar el clásico blanco y negro. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

19:05 Olimpia renovó con Gaston Olveira hasta 2029

Olimpia comunicó la renovación de Gastón Olveira hasta diciembre de 2029. El anuncio es poco después de la oficialización de la salida de Darío Benedetto.

19:00 La tabla de posiciones del torneo Apertura

Libertad empató; Cerro Porteño ganó y Guaraní perdió: la tabla de posiciones mantiene al Gumarelo en la punta, pero con solo 3 puntos de ventaja con respecto al Ciclón.

18:55 Nacional vs. Olimpia no será en Encarnación

Nacional modificó la localía frente a Olimpia por la fecha 21 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. En principio, el partido fue programado para el Villa Alegre de Encarnación.

18:50 Libertad realiza el calentamiento en Sajonia

Los jugadores de Libertad, encabezados por Rodrigo Morínigo, activan con la entrada en calor en la previa del clásico vs. Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

18:45 La formación confirmada de Libertad vs. Olimpia

Libertad está definido: la alineación del Gumarelo para el clásico blanco y negro vs. Olimpia. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

18:40 Olimpia ingresa a realizar la entrada en calor

Los jugadores de Olimpia entran al campo de juego para los trabajos de calentamiento previos al clásico vs. Libertad. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

18:35 La formación confirmada de Olimpia vs. Libertad

Olimpia está definido: la alineación del Decano para el clásico blanco y negro vs. Libertad. ¡Seguí el partido en vivo por ABC TV Paraguay!

18:30 ¿Qué necesita Cerro Porteño para campeonar?

Cerro Porteño es el único de los perseguidores que descontó puntos a Libertad y quedó a solo 3 unidades cuando hay 9 por disputar. El Ciclón sueña con el título, pero no depende de sí.

18:15 La combinación que consagra campeón a Libertad

Libertad tiene la primera oportunidad de conquistar el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo, pero no depende de sí mismo. Cerro Porteño, el escolta, y Guaraní, el tercero, juegan en simultáneo.

18:00 La definición del Apertura, por ABC Cardinal

Libertad, Cerro Porteño y Guaraní juegan en simultáneo por la fecha 20 del torneo Apertura 2025. El fútbol paraguayo puede coronar al primer campeón de la temporada y lo vivís en vivo con el Cardinal Deportivo.

17:45 Cerro, obligado a ganar y ¡alentar por Olimpia!

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Ameliano por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. La V Azulada y el Azulgrana juegan en simultáneo con Libertad vs. Olimpia y Atlético Tembetary vs. Guaraní.

17:30 Guaraní, ganar y esperar por las derrotas de...

Guaraní enfrenta a Atlético Tembetary por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El partido es en simultáneo con Olimpia vs. Libertad y Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño.

17:15 Olimpia vs. Libertad, la primera chance...

Olimpia y Libertad disputan hoy una nueva edición del clásico blanco y negro. El Decano y el Gumarelo juegan por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo, en simultáneo con Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño y Atlético Tembetary vs. Guaraní.

17:00 ¿A qué hora juega Olimpia vs. Libertad?

Olimpia y Libertad disputan hoy la fecha 20 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. Conozca a qué hora empieza el partido.