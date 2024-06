Diputados consideran válida propuesta de acuerdo de Clyfsa con la ANDE

La Comisión Especial para la investigación, estudio y evaluación del comercio y negocio de la energía eléctrica referente a la ciudad de Villarrica prestada por Clyfsa remitió un informe final al titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, en el cual consideran válida la propuesta de acuerdo jurídico, técnico y financiero “que debe ser estudiada de manera inmediata por las partes involucradas”.

La proposición consiste en que la ANDE abandone las demandas contra Clyfsa, y esta a su vez no hará contrademanda alguna, considerando que actualmente estas empresas mantienen un conflicto a causa de una supuesta deuda de US$ 22 millones, de Clyfsa a la ANDE, por diferencia de tarifa; y de otros US$ 500.000 en concepto de penalidades por exceso de potencia reservada, de acuerdo a las explicaciones de la empresa estatal de electricidad.

Sin embargo, Clyfsa no reconoce esa situación, lo que generó las citadas demandas por parte de la ANDE.

Por su parte, en el aspecto técnico, la empresa guaireña propone pagar US$ 4 millones para duplicar la capacidad de la subestación de la ANDE en la zona de Paso Pe, Villarrica, en donde Clyfsa traerá los transformadores sin licitación, y a cambio la ANDE deberá devolver ese costo en 50% en energía, en 5 o 10 años.

Según el documento de la Comisión, ratifican su compromiso y acompañamiento pleno a fin de que se adopten las medidas jurídicas, técnicas y administrativas para la inmediata solución definitiva del conflicto entre ANDE y Clyfsa.

Cabe mencionar que esta Comisión se formó debido a las denuncias de supuesta irregularidades, que ahora los parlamentarios aclaran “no han sido constatadas”, por lo que sugieren el archivo de la misma.

En la declaración hecha instan también a la ANDE y a Clyfsa a finiquitar de manera definitiva las controversias jurídico-administrativas evitando perjuicios innecesarios a los usuarios del servicio público y al Estado paraguayo.

La Comisión Especial designada en forma transitoria está integrada por los diputados Derlis Rodríguez, Yamil Esgaib, Esteban Samaniego, Alejandro Aguilera, Edgar Olmedo, María Benítez, Patricia Zena, Carlos Pereira y Enrique Buzarquis.

Según la declaración presentada a Latorre, los diputados analizaron exhaustivamente las documentaciones oficiales de carácter institucional, administrativos, judiciales y técnicos en el marco del relacionamiento jurídico-comercial entre la ANDE y Clyfsa, desde el año 1973.

La Comisión además exhorta a la ANDE para que se sirva de disponer la observancia de las disposiciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales competentes del Poder Judicial para garantizar a los usuarios de Clyfsa el suministro de energía eléctrica y alumbrado público de Villarrica.

Por otra parte, solicitan a ambas instituciones a establecer una mesa de trabajo y coordinar acciones concretas de análisis en conjunto para la determinación de categorías en los pliegos tarifarios vigentes y futuros.

Desproporcional tarifa, dicen

La Comisión dio su parecer también respecto a la cuestión tarifaria. Señala la “inaplicabilidad” por parte de Clyfsa del Pliego Tarifario N° 21 “por lo que la desproporcionalidad de la misma conllevaria al quiebre financiero de dicha empresa que cuenta con más de 70 años en el mercado eléctrico”. Y dice que Clyfsa “debe obligatoriamente ceñirse al contrato de suministro de energía eléctrica suscrito con la ANDE en el año 1973″.