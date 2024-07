¿Continúa el plan del tren de cercanías con Corea? MOPC y Fepasa siguen en silencio

En diciembre del año pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7.237 para la implementación del proyecto “Tren de Cercanías en el tramo comprendido entre Asunción e Ypacaraí”, propulsado por energía eléctrica renovable, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).

Dicha normativa faculta al Poder Ejecutivo, por medio del MOPC, a suscribir un acuerdo de implementación del plan con el organismo público de la República de Corea del Sur, Korea Overseas lnfrastructure & Urban Development Corporation (KIND), para que se establezcan los compromisos que asumirán las partes en el marco del proyecto.

Asimismo, autorizó al MOPC a suscribir una adenda al contrato de concesión con Fepasa, con la cual se autoriza a la empresa pública a suscribir el contrato de “subconcesión” con KIND, por un plazo de hasta 30 años, para que la estatal coreana pueda construir, operar y mantener el tren de cercanías durante ese plazo.

Una vez firmados, tanto el acuerdo de implementación como el contrato de subconcesión, el “subconcesionario” o sea la coreana KIND, debía estar obligado a obtener el cierre financiero definitivo para costear el proyecto en un plazo perentorio y bajo las condiciones que serán establecidas en la reglamentación y en el contrato de subconcesión, respectivamente.

Pero hasta la fecha, no se conoce de la firma de ningún acuerdo con la coreana KIND, que debía financiar el proyecto por unos US$ 600 millones y hay fuertes rumores de que el organismo asiático ya no estaría interesado en costear el multimillonario proyecto.

Hermetismo en MOPC y Fepasa

Pero tanto la ministra del MOPC, Claudia Centurión, como el presidente de Fepasa, Facundo Salinas, no dan explicaciones a la ciudadanía.

Este diario llegó esta tarde hasta las instalaciones de Fepasa, para conocer los avances del plan, pero no fuimos recibidos por Salinas. Los funcionarios que nos atendieron, alrededor de las 14.30, alegaron que el presidente de la estatal ya se había retirado. También allí nos señalaron que la ministra del MOPC, Claudia Centurión, debía informar al respecto.

También arribamos al MOPC para buscar aplicaciones, pero tampoco tuvimos respuestas por parte de la ministra Centurión. A través de la Dirección de Comunicaciones (Dicom) remitimos algunas consultas, pero tampoco fueron respondidas al cierre de esta edición.

Lo cierto es que el presidente de la República Santiago Peña ni se refirió al proyecto del tren de cercanías en su informe de gestión ante el Congreso Nacional el lunes último, lo que confirmaría que Corea ya no estaría interesado en el proyecto.

Plan costaría unos US$ 2.000 millones

El MOPC y Fepasa quieren concretar el tren de cercanía entre Asunción e Ypacaraí (43 km) a través de un acuerdo con el gobierno de Corea del Sur, a través de KIND, convenio sobre el cual hasta la fecha se desconoce. Lo que se pretendería es que Fepasa “subconcesione” el corredor del antiguo ferrocarril a KIND.

Según los defensores del proyecto, el préstamo de casi US$ 600 millones que otorgará el país asiático a Paraguay para ejecutar el plan, a través de una firma estatal y sus socias privadas, se concretará a una tasa preferencial y en “las mejores condiciones que se puedan conseguir”.

Sin embargo evitan informar a la ciudadanía que esta “inversión” se traducirá en un pago de más de US$ 2.000 millones a la estatal KIND y sus aliados por la puesta en servicio y operación de un sistema ferroviario eléctrico. Los desembolsos se deben realizar al menos durante los 30 años que durará la “subconcesión”.

Así reveló un dictamen de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Hacienda, de fecha 25 de abril de 2022. Aún no se sabe qué porcentaje de dicho monto se cubrirá del pasaje que pagarán los usuarios y cuánto de aporte estatal, pero el país asumirá dicha obligación una vez que comience a operar el tren de cercanías.