Costanera Sur: Completar tramo que falta costaría otros US$ 30 millones

Luego del cambio que realizó el Gobierno anterior al trazado original de la Costanera Sur de Asunción, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) requerirá de una inversión de unos US$ 30 millones más para completar la avenida. Esto para poder ejecutar el tramo de 2,5 km que fue cancelado en junio del 2018, para que el proyecto con la modalidad “llave en mano”, hoy en ejecución, sea factible (ver en infografía el tramo cancelado).

Es que el entonces ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, cambió el trazado del plan licitado, a través de la adenda 8, porque no era viable la construcción en una zona densamente poblada de los barrios Tacumbú y Santa Ana. Por este motivo, el trayecto original que falta se debe desarrollar como “Fase 2″ del plan y se debe ejecutar a través de otra licitación, cuando las familias afectadas sean reubicadas, según confirmó ayer el titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC, Jorge Vergara.

Según Vergara, la “Fase 2″ se ejecutará cuando “se cumpla el proyecto de las viviendas del nuevo barrio Tacumbú”, que se construirá con un préstamo de US$ 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto en una zona de más de 60 hectáreas que se refularán como parte de las obras ejecutadas dentro de la “Fase 1″, contrato hoy en ejecución y que está a cargo del Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC (Francisco Griñó).

Jiménez Gaona había cambiado el trazado original porque ningún banco iba a financiar la obra con el riesgo de los ocupantes.

Tras el cambio del trazado, el Gobierno anterior ya no tuvo tiempo de adjudicar la Costanera Sur, lo cual ya se concretó en diciembre de 2018, bajo la administración de Arnoldo Wiens.

Wiens otorgó adendas para lograr financiación

Wiens adjudicó la primera fase de la obra en julio de 2019 al Consorcio del Sur, por US$ 130 millones, y en octubre de ese año firmó el contrato. El reto a partir de allí fue conseguir la financiación, ya que el banco interesado que ofertó el grupo adjudicado, Bank of América, desistió de costear la obra, por serios problemas para liberar el trayecto previsto de la avenida.

Finalmente, tras seis adendas al contrato firmado, principalmente para suspensiones, prórrogas y cambios sustanciales de las reglas, el grupo de Eurofinsa SA y TyC consiguió la financiación de los US$ 130 millones que requerirá la obra, que sumado a los intereses tendrá un precio final de US$ 171 millones (US$ 22,5 millones por km). A esto se deben sumar los US$ 100 millones del BID para las viviendas de los afectados y los US$ 30 millones más que se deberán invertir para completar la costanera propiamente.