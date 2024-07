Caja Fiscal: cerró el semestre con un alarmante déficit

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer ayer su informe al mes de junio sobre la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.

Los números son cada vez más alarmantes mientras se avanza hacía el 2027, año en que las proyecciones del MEF prevén que se agoten las reservas de la Caja y el Tesoro asuma el 100% del pago de las jubilaciones y pensiones de los privilegiados funcionarios.

El informe del MEF da cuenta que a junio los ingresos de la Caja alcanzaron G. 1,5 billones (US$ 205 millones), pero los gastos en jubilaciones representaron G. 2,5 billones (US$ 352,4 millones), lo que implica una diferencia negativa de más de G. 1 billón (US$ 147,4 millones) y equivale a -42%.

Jubilación subsidiada por la gente

De los seis sectores que integran la entidad previsional del sector público, administrada por el Ministerio de Economía, cinco arrastran déficit y solo uno se mantiene con superávit.

El sector de empleados públicos cerró con superávit del 23%, mientas que los demás sectores de magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros registran déficit del 30%, 18%, 75%, 67% y 48%, respectivamente.

La mayor parte de este déficit se financia con los fondos provenientes de los impuestos que paga la ciudadanía, muchos sin siquiera disponer de seguridad social ni servicios de salud o educación de calidad.

En más de diez años el Tesoro ya inyectó recursos genuinos por unos US$ 1.300 millones para tapar el agujero de la entidad.

Alerta del Fondo Monetario

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe vuelve a insistir en la necesidad de realizar una reforma de la Caja Fiscal para reestablecer su sostenibilidad financiera a largo plazo y alerta sobre el riesgo de no hacerlo.

La entidad monetaria sostiene que los sistemas de pensiones y de salud enfrentan desafíos y riesgos a largo plazo debido a que las necesidades de financiamiento crecerían sustancialmente y podrían conducir a una explosión de la deuda pública en 30 años.

El Gobierno anunció que impulsarán la reforma de la deficitaria caja una vez que el Congreso se expida sobre el proyecto de ley de la función pública y carrera del servicio civil, que sigue en estudio en comisiones y en debate con las diferentes organizaciones sindicales del sector público.