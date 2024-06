Caja Fiscal: MEF plantea actualizar la jubilación acorde al mandato constitucional

La cartera de Economía en su informe entregado a los diputados de diferentes partidos políticos, detalla la situación actual de la Caja Fiscal y los aspectos que se deberán considerar en una eventual reforma del sistema previsional público.

En la descripción sobre la situación actual de la previsional, el MEF señala que el sistema está altamente fragmentado, todos aportan el 16% pero los beneficios son muy diferentes entre sectores; que la tasa de aporte de equilibrio es muy superior a la vigente y mayor aún para los sectores deficitarios.

Alerta que hay una alta demanda por jubilaciones, principalmente en el sector del magisterio nacional (docentes) y las Fuerzas Públicas (militares y policías); que existe un agotamiento de recursos y que en el mediano plazo, el déficit se cubrirá por completo con recursos del Tesoro.

Subsidio a la Caja de Jubilaciones

En los últimos cinco años, el crecimiento acumulado del déficit asciende a US$ 726 millones, en ese mismo lapso el magisterio nacional acumuló un saldo rojo de US$ 447 millones, cubierto con los excedentes del programa civil; y que el déficit de las Fuerzas Públicas representó US$ 710 millones, para 17.000 beneficiarios, que se cubre con recursos generales del Tesoro.

Solo el año pasado el Tesoro aportó a la Caja Fiscal US$ 306 millones, de este total US$ 50 millones fueron para pagar la bonificación anual o aguinaldo, US$ 158 millones para cubrir el déficit del programa no civil (policías y militares) y US$ 98 millones en concepto de cargos vacantes.

El MEF menciona en el informe que las proyecciones dan cuenta que dentro de tres años el déficit representará el 1,3% del PIB, lo que equivale a unos US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar por completo. De este monto, el déficit del programa no civil (policías y militares) será de US$ 217 millones y del programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.

Lo que la reforma debe contemplar

La cartera concluye en su informe, que ante esta situación la reforma debe apuntar: a una mayor equidad en el acceso a los beneficios, que las edades de jubilación estén acordes a los desafíos demográficos, beneficios adecuados a un histórico de cotizaciones y un mecanismo de actualización acorde al mandato constitucional.

El artículo 103 de la Constitución Nacional dispone que “la ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad”.

Este último punto, el de actualización acorde al mandato constitucional, generó una importante discusión entre las asociaciones de jubilados y el entonces Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía.

Los militares y policías en situación de retiro tienen equiparados sus haberes jubilatorios al salario del personal activo por una ley, mientras que el de los funcionarios civiles se ajusta en función a la inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPC) emitida por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Los gremios de jubilados administrativos ante esta circunstancia reclaman igualdad de condiciones, ya que es la única caja que cuenta con superávit y sostienen que podrá financiar esta diferencia sin que el Tesoro tenga que subsidiar, como ocurre con el sector de la fuerzas públicas.

En ese sentido, se verá en el proyecto de ley a ser presentado por el Poder Ejecutivo a consideración del Congreso cual será la alternativa o fórmula de actualización a ser implementada para estos casos.

Sin fecha para presentar el proyecto de ley

Hay coincidencia entre los analistas económicos, organismos financieros internacionales y el propio Ministerio de Economía de que la Caja Fiscal requiere de una reforma urgente, que incluya ajustes en los parámetros como la edad de jubilación, años de aportes, tasas y otros.

A pesar de esta urgencia, sin embargo, el gobierno no tiene una fecha de presentación del proyecto de ley al Congreso y más bien reiteró en varias ocasiones, a través del ministro del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, que se haría después de que sea aprobado el proyecto de ley de reforma de la función pública y carrera del servicio civil.

Por de pronto, la Cámara de Diputados decidió crear una Comisión Especial para evaluar el déficit, su sostenibilidad financiera, los ajustes requeridos y emitir un informe final en el plazo de seis meses.