Caja Fiscal: Tesoro le transfirió en el primer semestre 11,8% más de recursos

La cartera de Economía en el informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” al mes de junio detalla los ingresos tributarios y otros ingresos obtenidos, la distribución de estos ingresos, la asignación de recursos financieros y la transferencia efectuada para financiar los diversos tipos de gastos, entre otros datos.

En lo que respecta a la transferencia de recursos financieros, el informe señala que el monto desembolsado para jubilaciones y pensiones, que en este caso se trata de la Caja Fiscal, aumentó 11,8%.

Los datos dan cuenta de que la transferencia realizada para jubilaciones en el primer semestre supera los G. 3,8 billones (US$ 525,3 millones al cambio presupuestado), contra los G. 3,4 billones (US$ 470 millones) realizados en el mismo periodo del año pasado, que implica G. 407.315 millones (US$ 55,2 millones) más.

Estos fondos transferidos corresponden en 49,6% a los ingresos obtenidos en materia de recursos del Tesoro (principalmente impuestos) y en 50,4% a recursos institucionales (que las entidades generan).

La cartera menciona que la transferencia de recursos del Tesoro se incrementó en un 8,9% (parte de esto es lo que se utiliza para cubrir el déficit que tiene la entidad), en tanto que los institucionales crecieron 14,8%.

La Caja Fiscal, además de la inyección financiera del Tesoro Público, percibe en concepto de ingresos el aporte del 16% de los funcionarios activos, también por multas, saldo no devengado, aporte ley 6085, 20% primer sueldo, diferencia salarial, 4% de licencia, pero no alcanza para financiar los gastos.

Déficit acumulado en primer semestre

El ente previsional del sector público cerró el sexto mes del año con déficit acumulado de más de G. 1 billón (US$ 147,4 millones al cambio presupuestado).

Según el informe del MEF, a junio los ingresos de la Caja Fiscal alcanzaron G. 1,5 billones (US$ 205 millones), pero los gastos en jubilaciones representaron G. 2,5 billones (US$ 352,4 millones), lla diferencia negativa por lo tanto es del 42%.

De los seis sectores que integran la entidad previsional del sector público, administrada por el Ministerio de Economía, cinco arrastran déficits y solo uno se mantiene con superávit.

El sector de empleados públicos cerró con un superávit del 23%, mientas que los demás sectores de magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros se registran déficits del 30%, 18%, 75%, 67% y 48%, respectivamente.

La mayor parte del referido déficit se financia con fondos provenientes de los impuestos que paga la ciudadanía, muchos sin siquiera disponer de seguridad social ni servicios de salud o educación de calidad.

En más de diez años el Tesoro ya inyectó a la Caja recursos genuinos por unos US$ 1.300 millones para tapar el agujero de la entidad.