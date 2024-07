Advierten que suba de peaje a buques oceánicos de Argentina afectará al país

El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) manifestó su preocupación respecto a otro aumento del peaje que se está “negociando” en Argentina y que afectará a los buques fluvio-marítimos (que navegan tanto por el río y como por el océano), concretamente en el trayecto Santa Fe-Océano Atlántico, que impactará en el comercio exterior del país.

“Están básicamente negociando un aumento de tarifa en ese tramo oceánico, fluvio-oceánico, fluvio-marítimo. Se trata específicamente del tramo entre Santa Fe y el océano, o sea, de Santa Fe al sur, y afecta a las tarifas de peajes vigentes para los buques oceánicos”, expresó el presidente del citado gremio, Raúl Valdez. Insistió en que esta suba afectará a los “buques que salen del complejo exportador o portuario argentino”.

El presidente de Cafym aclaró que esta medida no perjudicará a las embarcaciones paraguayas propiamente, pero sí a las exportaciones e importaciones de nuestro país, que también dependen de este tipo de buques, que salen o llegan de los puertos de transbordo del país vecino, y son responsables de llevar nuestros productos o traer mercaderías que tengan como destino Paraguay.

“Es importante aclarar que, de alguna manera (este aumento del peaje) también afecta a las exportaciones e importaciones paraguayas. No a las embarcaciones nacionales, pero sí hace que las exportaciones paraguayas y los productos locales se vuelvan más caros. Esto porque los buques que vienen a buscar o llevar esa mercadería de los puertos de transbordo en Argentina tienen que pagar una tarifa mayor. Por eso, es también de nuestro interés lo que ocurra ahí y cómo se desarrolla, no es un tema menor”, enfatizó.

No hay nada concreto sobre peaje a embarcaciones paraguayas

Respecto al peaje que Argentina quiere aplicar a las embarcaciones paraguayas propiamente, esto en su tramo soberano Santa Fe-Confluencia con el río Paraguay, Valdez señaló que “también están presionando” para cobrar una tarifa a los buques de bandera nacional, pero que hasta ahora no hay “nada concreto”. Mencionó que esperan novedades al respecto en las próximas semanas.

“Mientras tanto, no hay nada concreto. Es importante aclarar que la resolución del peaje aún sigue vigente. Las facturas se siguen emitiendo, pero no se están interdictando o deteniendo las embarcaciones por falta de pago de esas facturas. Por ende se está avanzando en las conversaciones, pero no hay ninguna resolución al respecto todavía”, expresó.

En septiembre del 2022, el Gobierno argentino dispuso el cobro de un peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná, en el tramo Santa Fe-Confluencia con el río Paraguay, y que la tarifa se pueda cobrar desde enero de 2023, lo que desató protestas de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, los demás países signatarios del acuerdo de navegación por este paso fluvial. En su momento incluso retuvieron embarcaciones con bandera nacional lo que desató una crisis diplomática.

El titular de Cafym manifestó que estos peajes en la hidrovía se quieren implementar por una compleja situación por la que está atravesando nuestro país vecino, que tiene un déficit presupuestario en la Administración General de Puertos, que se encarga de las concesiones de mantenimiento de las vías navegables.

“Hoy en día (Argentina) tiene que afrontar contratos, debe pagar deudas y esas presiones se están trasladando a los usuarios. Y ahí estamos nosotros buscando una lógica razonable en términos de las intervenciones que se realizan y su contrapartida en la tarifa, que sea razonable en perspectiva de costo y beneficio”, acotó.