Tensión entre Cetrapam y el Gobierno por la reforma de transporte público

El presidente del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, criticó el manejo del Viceministerio de Transporte (VMT) en la elaboración y socialización del proyecto de ley de reforma del transporte público. Las declaraciones las brindó en una entrevista realizada en el canal C9N, ayer.

“Fuimos convocados por el Viceministerio de Transporte por primera vez el 18 de julio pasado y para nuestra desagradable sorpresa, se desarrolló nada más un focus group”, mencionó al hablar de la reforma.

Continuó diciendo que “un focus group no me permite determinar el alcance de lo que se pretende como reforma y ante nuestra insistencia de conocer (detalles), nos dijeron que se lanzaron dos o tres tips de la reforma y nosotros teníamos que entender. Y ese señor (el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández) no es serio”, afirmó.

Al ser consultado si habría resistencia a la implementación de los planes del gobierno, respondió que hace tiempo el sector puso a disposición la flota y el pasivo laboral, entre otros detalles, al Estado, si es que éste quiere hacerse cargo del servicio y las obligaciones.

Desde ABC se intentó conversar con Ruiz Díaz pero no contestó los mensajes ni llamadas.

¿Qué dice el gobierno sobre su reforma de transporte público?

Al respecto, el viceministro Emiliano Fernández, dijo que todavía se está trabajando en el plan, que es un borrador, y todavía es prematuro hablar de resistencia o de tensión con Cetrapam.

Cetrapam es el gremio que nuclea a la mayoría de las concesionarias. Respecto a las críticas de esta nucleación, Fernández respondió que las reformas implican cambios y que ellos pueden generar resistencias. Reiteró que sigue trabajando en la propuesta que entregará a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y ella a su vez, a la Presidencia de la República para derivarlo recién después al Congreso, para su tratamiento.

El viceministro y Ruiz Díaz coincidieron en que la electromovilidad “es el Norte”, y que hay muchos detalles que abordar para convertirlo en realidad.

Cetrapam y gobierno, aparente “divorcio”

Rolando Zuccolillo, de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram), se mostró optimista luego del primer encuentro con el gobierno pues, según comentó, el plan se concentra en el servicio que recibe el pasajero.

“Abre cancha para licitaciones internacionales, que existan ofertas extranjeras, vemos con buenos ojos los planes y nos parece una propuesta sensata”, dijo ayer.

Sobre la posible resistencia de Cetrapam, respindió: “Muchos empresarios están listos para desistir de la operación. Muchos quieren entregar el permiso y creemos que hay que facilitar esa salida como parte de la estrategia para mejorar el servicio para los pasajeros”.

Hasta el momento, sin embargo, el Gobierno no socializó con la opinión pública el texto del borrador del proyecto de ley en cuestión.

Opama desea participación activa

Adrián Pereira, de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana, lamentó por su parte que no se incluya en las reuniones sobre los planes de la reforma a los pasajeros organizados. Sino que sólo reciben promesas sobre los puntos que los usuarios vienen pidiendo para mejorar el servicio.

Recordó que realizaron reuniones con el viceministro Emiliano Fernández, pero eso no implicó una participación activa. “No vemos que el Viceministerio tenga un panorama claro de cómo quiere que sea esa renovación. Parece que están buscando ideas, pero no hay un panorama de qué se quiere”, afirmó.