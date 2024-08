Deuda pública: pago realizado aumentó 6%

Los datos sobre el servicio de la deuda forman parte del informe denominado “Estadísticas de la Deuda Pública” al mes de junio, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El informe da cuenta que de enero a junio se pagó un total de US$ 879,1 millones para estar al día con los vencimientos de la deuda, contraída a través de la emisión de bonos del Tesoro (local e internacional) o la contratación de préstamos de organismos financieros internacionales.

Los pagos se realizaron de la siguiente manera: en enero US$ 11,8 millones; en febrero US$ 261,7 millones; en marzo 260,7 millones; en abril US$ 133,6 millones; en mayo 143,5 millones; y en junio US$ 67,8 millones.

También indica que del monto total pagado: US$ 680,8 millones corresponden a la administración central y US$ 198,2 millones a las entidades descentralizadas.

El monto desembolsado por el Estado en el primer semestre del año para cumplir con el servicio de la deuda, que incluye amortización, interés y comisión, registra un aumento del 6%, que implica US$ 49,8 millones más, con respecto a lo abonado en el mismo periodo de 2023, cuando alcanzó US$ 829,3 millones.

Deuda total al mes de junio

Al mes de junio la deuda pública total alcanzó US$ 17.759,1 millones, lo que representa 39,3% del PIB, muy cerca ya del 40% que los organismos financieros internacionales consideran el nivel máximo de endeudamiento del país.

De este monto total, la deuda externa representa US$ 15.394,6 millones (34% del PIB), contraída con bonos y con organismos financieros internacionales; y la deuda interna US$ 2.364,45 millones (5,2% del PIB), contraída en el mercado local mediante la emisión de bonos.

En diciembre del año pasado la deuda pública cerró el ejercicio 2023 en US$ 16.565,9 millones, lo que en aquel entonces representaba el 38,5% del PIB.

Los datos indican que de enero a junio el endeudamiento se incrementó US$ 1.193,2 millones, lo que implica 7,2% más con respecto al monto con que cerró el ejercicio 2023.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe del mes de junio, indica que de acuerdo a las proyecciones la deuda por debajo del 40% del PIB no es motivo de preocupación importante, pero advierte que las proyecciones demográficas de largo plazo revelan que las necesidades de financiamiento de pensiones de Paraguay crecerán sustancialmente durante los próximos 30 años y que si no se aborda esta cuestión, la deuda pública podría aumentar hasta aproximadamente 70% del PIB en dicho periodo.

Deuda pública no incluida, según FMI

El FMI también menciona en su último informe que la cobertura de la deuda pública bajo su metodología es más amplia que la utilizada por el gobierno paraguayo.

Señala que la definición de deuda de las autoridades paraguayas incluye todos los compromisos avalados por el Congreso y legalmente garantizada por el Estado paraguayo, que son registrados en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE).

La definición del FMI, sin embargo, añade algunos pasivos más no cubiertos por el SIGADE, como los del Banco Central del Paraguay (BCP) con la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi); la deuda comercial pendiente de la empresa pública Petropar con Venezuela; a lo que se suma los derechos especiales de giro (DEG) para 2021.