Deuda pública: fuerte aumento en pago de intereses

La cartera de Economía señala en su informe que de enero a julio del año pasado se desembolsó en concepto de intereses G. 2,5 billones (US$ 342,3 millones), en tanto que en el mismo periodo del presente ejercicio el monto abonado aumentó a G. 3,2 billones (US$ 439,8 millones).

El monto destinado por el Tesoro entre uno y otro ejercicio para cumplir con los acreedores, se incrementó G. 718.000 millones (US$ 97,4 millones) y equivale a 28,5% más.

Los intereses abonados este año por la deuda externa representaron G. 2,9 billones (US$ 402,6 millones), lo que implica 262% más que el ejercicio anterior; y por la deuda interna, G. 274.100 millones (US$ 37,2 millones), que implica 28,8% más.

El MEF explica que el aumento en el pago de los intereses en términos acumulados, se explica principalmente por un mayor nivel de los intereses de la deuda de bonos y préstamos de organismos multilaterales.

Se pagan con recursos genuinos

Los intereses de la deuda se pagan con recursos genuinos del Tesoro, es decir con fondos provenientes de la recaudación impositiva, ya que es considerado un gasto corriente y la ley prohibe financiar con endeudamiento, como si ocurre en el caso de la amortización del capital.

Los pagos se realizan a los tenedores de bonos del Tesoro, por las colocaciones realizadas en el mercado local e internacional; y a las organismos financieros internacionales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, CAF, Fonplata, entre otras entidades.

La administración central tiene al mes de julio deudas por la contratación de préstamos por un monto de US$ 6.770 millones, por la emisión de bonos por US$ 8.582 millones, y endeudamiento vía ley llave en mano por US$ 591 millones.

Deuda total en el primer semestre

La deuda total de nuestro país al termino del primer semestre del año, que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, asciende a US$ 17.759,1 millones, lo que representa 39,3% del PIB, orillando ya el 40% que los organismos financieros internacionales consideran el nivel máximo de endeudamiento del país.

De este monto total, la deuda externa representa US$ 15.394,6 millones (34% del PIB), contraída con bonos y con organismos financieros internacionales; y la deuda interna US$ 2.364,45 millones (5,2% del PIB), contraída en el mercado local mediante la emisión de bonos.

Comparando con el monto alcanzado en diciembre de 2023, de US$ 16.565,9 millones (38,5% del PIB), el nivel de endeudamiento aumentó de enero a junio US$ 1.193,2 millones, lo que implica 7,2% más.

El monto irá creciendo en los próximos meses, ya que el gobierno gestiona a aprobación de un paquete de créditos por valor de US$ 996,3 millones, y aún falta por colocar la totalidad de los bonos autorizados.

Gasto salarial al mes de julio

El informe de “Situación Financiera” de la administración central al mes de julio, también da cuenta que el pago de las remuneraciones al personal público aumentó 7,5%.

Los datos indican que el Tesoro ya pagó de enero a julio G. 11,7 billones (US$ 1.588,7 millones), lo que representa un incremento de G. 814.000 millones (US$ 110,5 millones) con respecto a lo desembolsado en el mismo periodo del año pasado, cuando totalizó G. 10,8 billones (US$ 1.478,2 millones).

El MEF refiere que el incremento en los pagos a empleados se explica por los aumentos registrados en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, así como en las remuneraciones de las fuerzas públicas (militares y policías) que se ajustaron por la variación del sueldo mínimo legal registrado en 2023.

Los sueldos en el sector público atados al mínimo legal se actualizan en el siguiente ejercicio y es por eso que recién este año impacta la variación del año pasado.

Lo mismo ocurrirá en el próximo presupuesto 2025, donde se deberá impactar el incremento del sueldo mínimo autorizado en julio último.