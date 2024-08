Inversión pública: ejecución de obras sigue por debajo de la alcanzada en 2023

El déficit fiscal debe cerrar este año en un máximo de 2,6% del PIB, tal como lo establece el plan de convergencia fiscal implementando por el gobierno de Santiago Peña, tras asumir el 15 de agosto de 2023.

Al mes de julio el saldo rojo fue de G. 1,3 billones (US$ 186 millones), que representa 0,4% del PIB; pero con un superávit operativo (ingresos menos gastos, excluyendo la inversión) de G. 1,7 billones (US$ 224 millones), que equivale a 0,5% del PIB, por el mayor ingresos tributario.

Lea más: Déficit fiscal: FMI espera que el déficit caiga sustancialmente al 2,6% del PIB

El déficit anualizado, por su parte, se situó en 3,3% del PIB, levemente por encima del cierre de mayo y junio, cuando se mantuvo en 3,2% del PIB.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La caída de la inversión en lo que va del año obedece a que se debe alinear el déficit al plan de convergencia fiscal previsto para el cierre del ejercicio, hecho que impacta en un sector que genera empleo, tal como ya lo señalaron empresarios.

Monto ejecutado a julio

El informe del MEF indica que de enero a julio la inversión pública alcanzó poco más de G. 3 billones (US$ 415 millones al cambio presupuestado), cifra que implica G. 640.400 millones (US$ 86,9 millones) menos y equivale a una reducción del 17,3% comparando con el mismo periodo del año pasado.

La cartera de Economía, en su informe, sostiene que la inversión pública continúa transitando por la senda del crecimiento y que registra una ejecución presupuestaria del 33,8%.

Lea más: Deuda pública: en el primer semestre cerró muy próximo al 40% del PIB

El informe también menciona que la inversión anualizada (12 meses) alcanzó poco más de G. 1,2 billones (US$ 172,6 millones), que representa 2,4% del PIB e implica una caída del 4,8%.

De este monto total, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutó US$ 803,8 millones y las otras entidades, US$ 467,9 millones, según los datos del MEF.

Fondos provienen de bonos

Los mayores fondos utilizados por el MOPC para financiar la inversión anualizada (12 meses), provienen del endeudamiento por la colocación de bonos, por un monto de US$ 359,3 millones y que equivale al 45% del total.

Lea más: Paraguay coloca bonos por US$ 1.000 millones, mayormente para bicicleteo

A esto se suman los organismos financieros, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 151 millones, que equivale al 19% del total; CAF US$ 149,5 millones, 19%; inversión llave en mano US$ 50,8 millones, 6%; Fonplata US$ 26,8 millones, 3%; y otros entes US$ 66,4 millones, 8%.

Inversión física del MOPC

Según el informe del MOPC, la ejecución de la inversión física propiamente alcanzó al mes de julio US$ 269 millones, equivalente al 37% del presupuesto asignado de US$ 725 millones para este concepto.

Pese a que ni siquiera invirtió la mitad de su presupuesto de obras a esta altura del año, la institución destacó que este monto alcanzado “se considera importante”, atendiendo el contexto desafiante que enfrenta la actual administración.

Lea más: Persiste baja ejecución en MOPC: todavía no invirtió ni la mitad de su presupuesto para obras

La cartera argumenta que la actual gestión opera en un contexto de retorno a la meta fiscal (1,5% de déficit en 2026), que implica un espacio presupuestario más limitado en comparación con años anteriores.

El MOPC sostiene en su informe que, a pesar de esta restricción, está trabajando en coordinación con el MEF para diseñar planes de inversión que permitan mantener niveles satisfactorios de obras públicas, con el doble objetivo de reducir la brecha en infraestructura y estimular la economía y el empleo.