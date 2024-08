Caja Fiscal: déficit acumulado a julio ya supera el de 2023

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, es la entidad que administra la jubilación de una parte importante del sector público.

La Caja Fiscal, de acuerdo con el informe al mes de julio, cuenta con 227.875 aportantes, que son funcionarios activos que contribuyen con el 16% de sus ingresos para el fondo jubilatorio; también 64.912 jubilados de diferentes sectores y 11.824 herederos o pensionados.

Está compuesto por seis sectores, en donde solo uno continúa con superávit; mientras el resto acumula déficit y se mantiene consumiendo las reservas del primero y los recursos provenientes del pago de los impuestos por parte de la ciudadanía en general.

Los sectores públicos que conforman la Caja de Jubilaciones son los siguientes: empleados públicos, con un superávit del 21%; magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros arrastran déficit del 31%, 18%, 75%, 67% y 46%, respectivamente.

Déficit al mes de julio

Al mes de julio el ingreso de la Caja fue de más de G. 1,7 billones (US$ 243 millones al cambio presupuestado), pero los gastos realizados en el mismo periodo supera G. 3 billones (US$ 413 millones), lo que implica un saldo negativo de más de G. 1,2 billones (US$ 170 millones al cambio presupuestado).

Este resultado negativo de enero a julio último ya supera ampliamente el saldo rojo del año pasado, en casi 10%, cuando alcanzó G. 1,1 billones (US$ 154,7 millones), de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Economía.

La Caja Fiscal viene arrastrando déficit global desde 2015 y en este ejercicio completará 10 años consecutivo de pérdidas; aunque mucho antes determinados sectores, como docentes, militares y policías, ya estaban en saldo rojo; pero aún así hasta 2014 cerraba los ejercicios anuales con superávit global.

Un análisis realizado por el MEF alerta que las reservas de la Caja Fiscal se agotarán en tres años más, en 2027, y el Tesoro Público deberá en ese tiempo asumir el 100% del déficit para cumplir con el pago de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios.

Demora en reformar la Caja fiscal

Analistas económicos locales y organismos financieros internacionales recomiendan en forma urgente una reforma paramétrica de la Caja Fiscal.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), incluso, alerta que a largo plazo los sistemas de pensiones y de salud enfrentan desafíos y riesgos, porque las necesidades de financiamiento crecerán sustancialmente y podrían llevar a una explosión de la deuda pública en 30 años.

A un año del gobierno, el presidente de la República, Santiago Peña, no presentó aún el proyecto de ley de modificación al Congreso y la sangría la siguen pagando los contribuyentes, muchos de estos ni siquiera tienen seguridad social.