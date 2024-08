Acuerdo con Brasil tiene una “desventaja estratégica”

El hito más importante que tuvo el sector energético en este primer año de gestión de Santiago Peña es el instrumento de “Entendimiento entre el Paraguay y el Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional”, fechado el 16 de abril de 2024, pero firmado en Asunción recién el 7 de mayo, según el análisis del expresidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira.

Agregó que se acordaron dos cuestiones muy importantes. “Para Brasil era muy importante estar seguro de que la tarifa iba a ser muy baja, mucho más baja de la actual, a partir de cierto momento y, sobre todo, estratégicamente antes de negociar el Anexo C”, indicó. En la línea de ese razonamiento destaca que Brasil acordó lo que necesitaba para estar tranquilo, que en la revisión del Anexo C, el Paraguay no les llevaría una sorpresa.

“En ese sentido, me parece que el acuerdo tiene una desventaja estratégica muy grande para el Paraguay, y por otro lado, en ese mismo acuerdo se estableció que por tres años que el Paraguay iba tener todavía cierta cantidad de gastos sociales. Estos gastos sociales se acordó terminar, por eso es que la tarifa baja en el 2027″, explicó el Ing. Pedro Ferreira.

Admitió que lo bueno de esa parte del acuerdo es que se acabarán los gastos discrecionales, que durante muchos años fueron una fuente de corrupción.

“Crearon una discrecionalidad política y económica en el sentido de que a una municipalidad se le puede a ayudar, pero a otra no; o a un medio de comunicación que habla bien de la gestión del gobierno se le puede dar más publicidad, y a otro no; bueno, eso va a terminar en el 2027, lo cual me parece muy bueno para la institucionalidad”, señaló.

No obstante, admitió que este cambio implica una pérdida de ingresos para el país de unos US$ 600 millones al año.

Además, el Ing. Ferreira aseguró que el actual gobierno perdió la oportunidad de asumir la decisión de incorporar los gastos sociales de Itaipú al Presupuesto General de la Nación para que sean controlados.

Exportación de energía

Otro punto que el expresidente de la ANDE destacó del acuerdo con Brasil fue que el Paraguay volvería a exportar energía de la Central Acaray (perteneciente a la empresa estatal de electricidad), al mercado brasileño después de décadas de inactividad en ese sentido. “Anteriormente exportó a través de COPEL y una interconexión en Acaray, donde hace un tiempo el convertidor no funciona”, dijo.

La exportación de energía al Brasil se acordó en dos etapas, primero solo la energía de la central Acaray. Por ello, la ANDE puso en venta 100 MW medios para comercializarlos dentro del mercado brasileño.

Por otro lado, se abrió la posibilidad de que desde el 2027 Paraguay pueda comercializar su remanente disponible en Itaipú dentro del mercado brasileño. “Por un lado, es una experiencia nueva, en la que si salimos ganando o perdiendo, vamos a saberlo recién en el 2027″, advirtió.

Explicó su temor indicando que Brasil es todavía monopolio de compra, y en tal sentido, al acceder a su mercado, simplemente pueden subir la tarifa del convertidor que tienen en Furnas a corriente continua, de manera a que el Paraguay no se quede con gran parte de los beneficios que nos trae el mercado eléctrico brasileño.

Por otra parte, el Ing. Ferreira cuestionó que el Chaco esté con un grave déficit de energía eléctrica todavía. “Hay industrias, hay grandes explotaciones ganaderas y agrícolas que requieren el servicio eléctrico y de buena calidad”, criticó es especialista.

Incertidumbre sobre tarifas

El extitular de la ANDE aseguró que el aumento de tarifas a las criptomineras instala una incertidumbre al mercado eléctrico -que trata de desarrollar una alternativa al mercado brasileño-. “Creo que es el gran déficit que tiene esta gestión es no darle certidumbre a los que pueden consumir energía en el Paraguay, como una alternativa al Brasil”. Advirtió que se subestima la posibilidad de caer en un monopolio de compra si caemos en manos de Brasil corremos el riesgo de aceptar precios irrisorios por nuestra energía. “Creo que aún está a tiempo este gobierno de cambiar el esquema de previsibilidad de tarifas”, concluyó.