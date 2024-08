Al final, MOPC licitará costanera y obras cloacales de Pilar sin tener asegurada la financiación

La jefa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Claudia Centurión, anunció ayer que la institución licitará la construcción de las “fases b y c” de la Defensa Costera de Pilar (Ñeembucú), que consistirá en la construcción de las obras cloacales, desagües y la costanera propiamente para dicha ciudad.

Al respecto, la ministra comunicó que “el presidente (Santiago Peña) tomó la decisión de hacer la obra en Pilar con recursos propios” de forma a “acelerar los procesos”, o sea, aún sin tener la financiación asegurada, ya que pretendían gestionar un préstamo del Fondo Saudí para esta obra, pero finalmente optaron por fondos locales. Añadió que en agosto se licitará la fase b, valorada en US$ 50 millones, con obras que contemplan el alcantarillado, la red de agua y el desagüe fluvial.

Sobre los plazos de ejecución, dijo que se extenderán por 36 meses, incluido el paquete vial (fase c), todo esto como parte del “Master Plan”, indicó. También señaló que el proyecto ya está listo, disponible y se han estado ajustando los últimos detalles durante todo el año para que esta obra “muy pronto pueda ser realidad”. Aún no dio un plazo estimativo para la publicación del llamado de la fase c.

Obra ya se había adjudicado pero lo cancelaron

Lo cierto es que durante el Gobierno anterior ya se había adjudicado la construcción de la fase b del plan, que fue adjudicado en noviembre del 2022 al Consorcio Curupayty, integrado por DC Ingeniería SA, TR Construcciones SA y Constructora Heisecke SA, por un monto de G. 309.972 millones, durante la gestión del Ing. Rodolfo Segovia.

Tras esta adjudicación, el Consorcio Aguas de Pilar (Constructora Isacio Vallejos S.A. – Empresa de Construcciones EDIVI SA), que propuso G. 287.475 millones, impugnó el llamado y en marzo del año pasado la DNCP ordenó la cancelación de la adjudicación y retrotrajo el proceso a la etapa de evaluación de ofertas.

Finalmente, luego de que la DNCP haya rechazado un “recurso de aclaratoria”, el MOPC adjudicó la licitación al Consorcio Aguas de Pilar, en junio del año pasado, adjudicación que nuevamente fue impugnada por el Consorcio Curupayty. La DNCP volvió a cancelar la adjudicación en setiembre del año pasado y ordenó al MOPC que reevalúe de nuevo las ofertas.

Sin embargo, antes que reevaluarlas otra vez, durante la gestión de Claudia Centurión, el Comité de Evaluación de Ofertas ya procedió a solicitar informes a la Unidad Ejecutora de Proyectos de Defensa Costera y Puentes sobre la disponibilidad presupuestaria para dar continuidad al llamado en cuestión.

Fue así que tras el análisis de los documentos, se comprobó que la obra no tenía financiación, porque se debía financiar con fondos locales, a través de un préstamo de libre disponibilidad del BID, que se agotó en otras obras.

Justamente, ante la falta de recursos, la ministra Centurión dijo que se iba a asegurar la financiación a través de otros organismos para concretar la obra, pero finalmente el llamado del mismo modo se realizará con “fondos locales”, que nunca da abasto para cubrir las inversiones.

Fase a está culminada y queda pendiente las fases B y C

La “fase a” de la defensa Costera de Pilar ya está concluida y en etapa de mantenimiento. Incluye diques y protección de talud; dos estaciones de control con sus compuertas, bombas y generadores propios; estaciones de cierre en los arroyos San Lorenzo y Ñeembucú; mejora y mantenimiento de 13 estaciones existentes; canal de 15 km para control de las aguas excedentes de los arroyos citados, entre otras obras. Todo esto está a cargo del Consorcio CTC, integrado por Construpar SA, Concret Mix SA, Talavera Ortellado SA y Tecnoedil SA Constructora.

La ministra del MOPC, Claudia Centurión, anunció que con la fase b prevé la construcción de desagüe pluvial y canalizaciones del lado norte de la ciudad y sistemas de alcantarillado sanitario, con su planta de tratamientos de efluentes.

Asimismo se prevé la fase c pavimentación de la avenida Costanera (12 km), además de un Parque lineal con iluminación y equipamiento de toda la avenida.