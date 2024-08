Obras cloacales que contratista foránea abandonó siguen sin culminar hasta ahora

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que continúan las obras de alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en las ciudades de Tobatí y Caacupé, del departamento de Cordillera, registrando un progreso global del 73% y 80% respectivamente

Según informó el Ing. Pablo Adorno, de la Coordinación de Proyectos de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH), en Tobatí, las labores se centran actualmente en la excavación profunda de la red básica, realizada con todas las medidas de seguridad necesarias. Por su parte, en Caacupé, ya se han realizado 2.000 de las 2.800 conexiones domiciliarias previstas, además de que se está llevando a cabo el recapado de las calles intervenidas.

Adorno informó a ABC Color que tanto las obras Caacupé y Tobatí culminarán a finales de este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Recién ahora avanzan las obras cloacales de Caacupé, tras abandono de contratista

Obra se había adjudicado a firma brasileña que abandonó los trabajos

Recordemos que estas obras se habían adjudicado al Consorcio Aguas del Paraguay, integrado por las empresas brasileñas Constructora Sanches Tripoloni Ltda SA y Dp Barros Pavimentação e Construtora, representado por Jefferson de Castro, apenas un mes después de que Arnoldo Wiens asumiera como ministro del MOPC, en noviembre de 2018. El contrato incluía las obras cloacales de las ciudades de Areguá, Caacupé, Tobatí (Cordillera) y San Juan Bautista (Misiones).

La adjudicación fue por G. 107.616 millones (casi US$ 14,7 millones) y la institución le llegó a pagar G. 30.956 millones (US$ 4,2 millones al cambio de ese momento) en concepto de anticipo y certificaciones de obras ejecutadas, pero después abandonó los trabajos. El contrato se traspasó al Consorcio Cuatro Ciudades, conformado por las empresas Ginsa SA y Yatytá SA, representado por Andrés Montalto Díaz, pero esta firma tampoco concluye hasta la fecha los trabajos.

Lea más: Contratista cobró US$ 4,5 millones al MOPC y se esfumó sin ejecutar obra

Según se informó, los trabajos se reiniciaron el 12 de enero de 2021, en Caacupé y Tobatí y se decidió no ejecutar los trabajos en Areguá por cuestiones ambientales. En el caso de los trabajos de Areguá se tuvo que cancelar porque una acción judicial prohibió la construcción de la planta, la que fue promovida por organizaciones ambientalistas que afirmaron que la tecnología de tratamiento que se previó no garantizaba que las aguas residuales no sigan contaminando el lago Ypacaraí.

Hasta la fecha, solo se pudo culminar los trabajos correspondientes a San Juan Bautista (Misiones). Las obras en la capital del departamento de Cordillera incluyen la construcción de una PTAR, la puesta a punto de 35 kilómetros de la red sanitaria existente, 2.800 conexiones domiciliarias, estaciones de bombeo y líneas de impulsión, beneficiando a más de 15.000 personas.

El financiamiento de estas mejoras proviene de una donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y fondos de contrapartida locales.