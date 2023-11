Recién ahora avanzan las obras cloacales de Caacupé, tras abandono de contratista

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que las obras de saneamiento de la ciudad de Caacupé, departamento de Cordillera, por fin están avanzando, luego de las demoras registradas tras el abandono de los trabajos por parte de la contratista.

Al respecto, el Ing. Pablo Adorno, coordinador de Proyectos de Agua Potable de la institución indicó que los trabajos continúan para la conexión de ramales domiciliarios de unas 500 viviendas en el casco urbano de la ciudad, de un total 2.800 conexiones previstas.

Hasta la fecha, dijo que se encuentran por el orden de las 700 conexiones ya hechas y que la meta es terminar las intervenciones en las adyacencias de la Basílica antes del inicio de la festividad de la Virgen de Caacupé.

Lea más: Siguen sin culminar obras cloacales que contratista del MOPC abandonó

Recordemos que esta obra se había adjudicado apenas un mes después de que Arnoldo Wiens asumiera como ministro del MOPC, en noviembre de 2018, como parte de las obras cloacales de las ciudades de Areguá, Tobatí, y San Juan Bautista (Misiones) al Consorcio Aguas del Paraguay, integrado por las empresas brasileñas Constructora Sanches Tripoloni Ltda SA y Dp Barros Pavimentação e Construtora, representado por Jefferson de Castro. La adjudicación fue por nada menos que G. 107.616 millones (casi US$ 14,7 millones) y la institución le llegó a pagar G. 30.956 millones (US$ 4,2 millones) en concepto de anticipo y certificaciones de obras ejecutadas, pero después abandonó los trabajos.

El contrato se traspasó al Consorcio Cuatro Ciudades, conformado por las empresas Ginsa SA y Yatytá SA, representado por Andrés Montalto Díaz. La firma argentina Ginsa SA había participado del llamado a licitación para estas obras y quedó en segundo lugar, por lo que le otorgaron el contrato.

Lea más: Obras cloacales de Caacupé y Tobatí son las más retrasadas tras abandono de contratista del MOPC

Obras cloacales del MOPC: avances de los demás lotes

Según se informó, los trabajos se reiniciaron el 12 de enero de 2021, en Caacupé y Tobatí y se decidió no ejecutar los trabajos en Areguá por cuestiones ambientales. En el caso de los trabajos de Areguá se tuvo que cancelar porque una acción judicial prohibió la construcción de la planta, la que fue promovida por organizaciones ambientalistas que afirmaron que la tecnología de tratamiento que se previó no garantizaba que las aguas residuales no sigan contaminando el lago Ypacaraí.

Lea más: Contratista cobró US$ 4,5 millones al MOPC y se esfumó sin ejecutar obra

Las obras de Caacupé y Tobatí (Cordillera) debían culminar en julio del 2021, pero tras la prórrogas el plazo se amplió hasta diciembre del año pasado. Empero hasta ahora no concluyen los trabajos. En San Juan Bautista los trabajos culminaron, pero las instalaciones colapsaron antes de inaugurarse. En este sentido, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) tuvo que destapar las tuberías de la red cloacal.