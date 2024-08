Para el BCP suba del dólar es aún moderada, pero hoy alcanzó nuevo pico

La cotización del dólar estadounidense cerró hoy nuevamente en alza frente a la moneda local en comparación al cierre de la jornada anterior, alcanzando un nuevo pico de G. 7.679 en el cambio interbancario y en G. 7.650 en el cambio efectivo. Agentes del sector coinciden en que la tendencia al alza persistirá y que podría llegar incluso hasta G. 7.700 para fin de año, un valor histórico para nuestro mercado. No obstante, en lo que va del año, la divisa estadounidense se ha apreciado menos del 5% frente a la moneda local, alrededor de G. 368 por cada dólar.

Por su parte, el Banco Central inyectó alrededor de US$ 100 millones al circuito financiero en este mes, completando en lo que va del año, alrededor de US$ 966 millones, con lo que busca cortar los picos en la cotización, aunque no puede ir contra la tendencia alcista de la divisa que es a nivel global, coinciden agentes del sector.

Suba es moderada aún

Pese a que la divisa se encuentra en niveles históricos en su cotización, para el Banco Central esta suba no genera mucha preocupación, ya que representa una apreciación de menos del 5% por el momento.

Miguel Mora, miembro del directorio del BCP, detalló que la depreciación del guaraní frente al dólar responde, principalmente, a factores externos, como la incertidumbre que había en torno a las decisiones futuras de la Reserva Federal.

No obstante, dijo que la depreciación de la moneda local ha sido moderada, en comparación con lo observado en otras monedas de la región. “Hacia adelante, entendemos que la alta probabilidad de que la FED reduzca sus tasas de interés desde septiembre podría contribuir a aliviar las presiones sobre las monedas de la región en general y, particularmente, sobre la moneda local”, afirmó.

En cuanto al impacto de la depreciación del guaraní en los precios locales, dijo que estudios del BCP indican que el traspaso de variaciones del tipo de cambio a la inflación ha sido limitado y se concentra en un grupo reducido de bienes, por lo mantienen la expectativa en 4% de índice general.

En tanto que los precios de productos importados ya subieron entre 5% y 10% en la primera parte del año, como efecto de la suba del dólar. Desde el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) incluso advirtieron que si la tendencia de apreciación persiste, el traspaso y efecto en la canasta básica lo sufrirá los consumidores con un mayor incremento de precio de los bienes importados.