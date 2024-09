Tren de Cercanías: “no era beneficioso para el Estado paraguayo”, afirma ministra de Obras

“Categóricamente esto no era beneficioso para el Estado paraguayo”, resaltó la ministra del de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Claudia Centurión, cuando se le consultó sobre el fracasado proyecto del tren de cercanías para cubrir el tramo comprendido entre Asunción e Ypacaraí, que pretendían ejecutar mediante un acuerdo con Corea del Sur.

Fue en la reunión de la mesa directiva de la Cámara Alta que se realizó esta mañana, hasta el mediodía. En principio, también se debía tratar el proyecto de ley de reforma del transporte, pero finalmente, por falta de tiempo, ese punto fue postergado.

La ministra Centurión acusó al país asiático de incurrir en varios incumplimientos, como el de no otorgar los recursos necesarios para el diseño del plan. “El primer punto que no fue cumplido (por Corea) es que, una vez que salía la ley (que autorizaba la firma del acuerdo) tenían que disponer de 5 millones de dólares para el desarrollo del proyecto Ejecutivo, pero eso no sucedió”, explicó.

Añadió que Corea quiso “imponernos nuevas condiciones financieras de mercado”, o sea, dejando de lado el crédito a tasa preferencial que se buscaba para el desarrollo del proyecto. e indicó que quisieron desarrollar solo el tramo Asunción - Luque.

Sigue firme, pero eliminarán menciones a Corea en otra ley

Al término de la reunión, la ministra informó a los medios de prensa que el tren de cercanías es un proyecto del Gobierno de Santiago Peña que sigue firme y que presentarán un nuevo proyecto de ley para modificar la anterior, según sus expresiones, solo en los puntos en los que se menciona a Corea, o sea, la mayor parte de su texto la mantendrán.

Esto significa que la ley N° 7.237, para la implementación del proyecto “Tren de Cercanías en el tramo comprendido entre Asunción e Ypacaraí”, que faculta al Poder Ejecutivo, por medio del MOPC, a suscribir un acuerdo de implementación del plan con otros interesados, dejando de lado al organismo público de la República de Corea del Sur, Korea Overseas lnfrastructure & Urban Development Corporation (KIND), ente con el que, en principio, se pretendió ejecutar el plan.

La normativa ya estableció los compromisos que deben asumir las partes en el marco del proyecto, de maneraque Fepasa pueda “subconcesionar” la operación del tren a dicho organismo coreano por 30 años.

“Esperamos (que puedan participar) empresas paraguayas que tengan el arraigo también y que puedan crecer en todo lo que es transporte ferroviario y podamos desarrollar acá, a nivel local, esas capacidades, como lo han hecho países en la región. Vamos a hacer algunos cambios, porque el proyecto de ley tiene en algunos puntos de referencias a Corea y son esas referencias las que vamos a desbloquear, por decirlo de alguna manera, para que se pueda permitir el ingreso de otros jugadores”, manifestó la titular del MOPC.