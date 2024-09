Tren de cercanías: por esta razón fracasaron todos los proyectos, según ex titular de Fepasa

En 10 años, Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) anunció al menos cinco proyectos para ejecutar el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí, pero todos fracasaron, lo que pone en duda si conviene mantener o cerrar definitivamente la citada compañía pública, que hoy solo se encarga de administrar museos.

El ex presidente de la estatal, Roberto Salinas, se refirió sobre los planes fallidos y mencionó que el último proyecto que se quería concretar con Corea, sin licitación, era inviable.

“El tema con Corea nunca iba a funcionar de esa manera. Eso ya rechazamos nosotros en el 2015 y ahora volvió a caer, pero más estrepitosamente, esta vez ya con todo el circo que se hizo con el parlamento en el sentido de la ley que se aprobó, una ley especial que nunca tuvo que haberse aprobado”, expresó.

En otro momento, resaltó que el plan con Corea “era totalmente nocivo” para el Estado Paraguayo, ya que se tenía que pagar “toda una fortuna por el proyecto” y, además, se iba a comprometer al país en “una cuestión que era una caja negra”.

Tren de cercanías: ¿Por qué fracasaron los demás proyectos?

Sobre el fracaso de los demás proyectos, dos de ellos llevados adelante durante su administración, Salinas mencionó que “cayeron” por “mezquindad política”. “Creo que no se avanzó por un problema de mezquindad política y por ‘miopía’, por ser lo más suave posible”, enfatizó.

Asimismo, lamentó que el ex titular de Fepasa, Lauro Ramírez, haya cancelado, en 2019, a su criterio, el proyecto más avanzado, que tuvo seis consorcios precalificados. Este plan se anuló tras la salida de Salinas de la estatal y se pretendía concretar el tren a través de “joint venture”, pero tampoco prosperó.

“Creo que se perdió la oportunidad de ejecutar el tren en 2019. No se hubiese interrumpido, se hubiese terminado la licitación, faltaba un paso más y estaba toda la gente que quería hacer el proyecto. ¿Por qué se interrumpió el proyecto del 2019? es una buenísima pregunta”, acotó.

Pero este plan se había cancelado, según Ramírez, porque no había solución a corto plazo para “la liberación funcional y operacional de la franja de dominio” desde la estación central hasta el Botánico y que el Estado no tenía US$ 100 millones para aportar en la inversión prevista como contrapartida.

“Lauro (Ramírez) canceló este proyecto del 2019, entonces, habría que ver con ellos si por qué lo hicieron. Hubiesen continuado y se hubiese visto el resultado, el resultado para mí era, probablemente, que se tenga un socio, o sea, que tengan una oferta o por lo menos dos ofertas”, resaltó.

Por último, Salinas resaltó que en el país se tienen profesionales que se formaron para poder desarrollar el tren, los cuáles se formaron justamente con Corea cuando se presentó el primer proyecto. “Se desarrolló una capacidad interesante”, expresó.