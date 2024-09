UE tendrá “su baño de realidad” y “recapacitará” en su normativa antideforestación, afirma UGP

Brasil, a través de una carta, le pidió ayer a la Unión Europea (UE) “la suspensión de su Ley Antideforestación y la revisión del abordaje punitivo a los productores”, haciendo referencia al denominado Reglamento 1.115 que entrará en vigencia desde el 2025 para evitar la llamada deforestación importada y que restringe las compras de productos que puedan causar devastación forestal en los países vendedores.

El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, opinó que la carta brasileña “prácticamente tritura la esencia de reglamento 1.115, pero, como es una ley de otro país, es difícil meterse directamente”.

Igualmente, señaló que el pedido de postergación de la entrada en vigencia de la normativa será una salida que la UE no podrá evitar.

“La postergación de la entrada en vigencia es una medida que creo que los hechos van a mostrar que los europeos no van a tener otra salida. Ya hay preocupación de los importadores por el desabastecimiento que podrían tener. No están teniendo mucha oferta de productos para el primer semestre del año que viene y no es habitual. Pero, el grupo de tecnócratas y burócratas de Bruselas sigue firme en su posición”, mencionó.

UE tendrá su “baño de realidad” con reglamento 1.115

Cristaldo remarcó que, en su momento, “los europeos van a tener su baño de realidad” porque la normativa que buscan aplicar tiene presenta más dudas que certezas, a tres meses de su entrada en vigencia.

“Es difícil que funcione (este sistema), se van a quedar sin abastecimiento necesario y tal vez recapaciten. Acá el problema es que estás hablando con gente que trabaja con dogmas, prejuicios, no con consciencia y racionalidad”, agregó.

Aclaró que el Gobierno paraguayo dejó en claro su posición respecto a dicha normativa: el productor tendrá la potestad de vender o no a la UE bajo las condiciones que establece dicho bloque. No obstante, resaltó que será “difícil” la exportación a Europa con las exigencias que impone con su reglamento.

“Las negociaciones son complejas y tenemos que estar todos juntos. Al cohete vamos a estar tiroteándonos porque nos debilitamos. Tenemos que tener un criterio claro y poner por encima de cualquier cosa el derecho de Paraguay a desarrollarse”, declaró.

Mercados alternativos para producción paraguaya

El titular del gremio indicó que consideran que la venta directa Europa no es un mercado importante, pero sí lo es de forma indirecta a través de Argentina, ya que -precisó- el país vecino tiene el 70% de concentración en cuanto a exportación de granos. A su vez, señaló que dicho fenómeno económico se debería de empezar a revisar por “prudencia”.

Mencionó que Asia y Medio Oriente serían las alternativas al mercado europeo.

Con relación al mercado de China, señaló que es una cuestión geopolítica que no podrán resolver los empresarios. “Es un escenario complejo. La geopolítica está pesando más que lo económico, pero tenemos que buscar un equilibrio donde se armonice lo que es geopolítica con economía y no asumir riesgos innecesarios en ningún de los dos extremos”, añadió.

La normativa comunitaria de Unión Europea fue aprobada en 2023 y se estableció un plazo de adaptación que finaliza en diciembre próximo. Pretende evitar que las importaciones de la UE de ciertas materias primas y productos derivados causen deforestación en los países exportadores.