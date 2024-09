Para Cetrapam, plan de reforma del transporte público son sólo “ideas”

El Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam), cuyo presidente es César Ruiz Díaz, compartió vía redes sociales una opinión sobre el plan de reforma de transporte público recientemente anunciado por el titular del Viceministerio de Transporte Público (VMT), Emiliano Fernández.

La principal novedad del proyecto del gobierno de Santiago Peña es que ya no concesionarán los itinerarios a empresas que tienen buses, sino que separarán los contratos y adjudicarán, vía licitaciones, los tres siguientes rubros:

Compra de buses , los cuales serán puestos a disposición del concesionario responsable de la operación. Entonces, los colectivos serán de propiedad del Estado.

Adjudicación de operaciones , los empresarios competirán por la concesión de itinerarios, previamente diseñados conforme a la necesidad de los pasajeros, definida según datos georreferenciados de la demanda. Entonces, competirán por el itinerario y el uso de buses estatales.

Patio de estacionamiento, la ubicación de las paradas de colectivos será seleccionada de manera estratégica y conforme a la necesidad que identifique el VMT.

Fondo especial y apertura a pasajeros organizados

Asimismo, conforme a la exposición del viceministro Fernández, se planifica crear un fondo especial para pagos de subsidios al transporte, también para la compra de los buses que serán concesionados y otros gastos.

Promete también la creación de un espacio en el cual la ciudadanía tendrá “voz y voto” en las decisiones sobre el transporte público.

Sobre esto último, cabe recordar que la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) en reiteradas ocasiones pidió al gobierno ser integrante de los concejos Ad Hoc y de Tarifa Técnica, que analizan decisiones sobre el billetaje y el precio del pasaje, respectivamente.

¿Qué opina Cetrapam?

Cetrapam, que aglutina a la mayoría de las concesionarias y que históricamente se ha beneficiado de los millonarios subsidios estatales, al parecer no está de acuerdo con los planteamientos de reforma. A través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter), respondió un posteo que hablaba de la importancia de la apertura y participación de Opama. Al respecto, escribió: “Respetamos pero no estamos obligados a compartir (la idea)”.

En cuanto al plan de reforma de transporte publico, posteó: “Hasta hoy tenemos solamente las ideas que tienen o podrían formar parte de la ley de reforma”, haciendo referencia a que el gobierno no tendría un plan real. Seguidamente, remató el mensaje, diciendo que “obras amores y no buenas intenciones”.

Estos mensajes posteó el gremio en la tarde de ayer, jueves 19 de setiembre.

Reunión del VMT y Cetrapam

En la tarde del miércoles último, el viceministro de Transporte acudió a la sede de Cetrapam en donde realizó la presentación de su plan de reforma ante los empresarios. En la ocasión, enfatizó que se apunta implementar un modelo de negocio que sea seguro y eficiente, que brinde confort a los pasajeros y que sea viable como negocio para los empresarios.

El citado gremio no ha sacado un comunicado oficial sobre su postura, tras dicho encuentro, y tampoco ha brindado una entrevista a nuestro diario. Mientras tanto, los pasajeros siguen sufriendo reguladas y el mal servicio del transporte público del Área Metropolitana.