PGN 2024: al mes de agosto aumentó 4,8%

Los datos sobre la ejecución presupuestaria forman parte del informe mensual “Principales Indicadores Financieros de la Administración Central” al mes de agosto, elaborado por la Dirección General de Presupuesto del MEF.

En el informe se detalla el comportamiento del presupuesto, la distribución del gasto por clasificación económica, las fuentes de financiamiento y los principales programas sociales ejecutados, así como también los ministerios que manejan los mayores recursos.

Al cierre del octavo mes del año el presupuesto aprobado inicialmente aumentó en 4,8%, explicado mayormente por el incremento en bienes de consumo e insumos y transferencias, indica el informe.

Señala que para éste último, la mayor cuantía se dio para la alimentación escolar, transferencias a las municipalidades, y transferencias de la administración central a las entidades descentralizadas.

El presupuesto de la administración central pasó de un monto inicial de G. 66,3 billones (US$ 8.942,8 millones al cambio presupuestado) a 69,5 billones (US$ 9.369,2 millones) tras las modificaciones y las ampliaciones aprobadas a la ley, diferencia representa un aumento de G. G. 3,1 billones (US$ 426,4 millones).

La mayor parte corresponde a gastos corrientes

El informe refiere que la ejecución en el citado periodo fue del 54,9% del presupuesto vigente, que representa G. 38,1 billones (US$ 5.140,4 millones).

La cartera menciona, así como en los meses anteriores, que el 81% del total ejecutado por la administración central corresponde a gastos corrientes, principalmente, para pago de salarios a las Fuerzas Públicas, personal de blanco, docentes, y otros.

“Parte del gasto fue destinado a pagos por medicamentos, intereses de la deuda pública, prestaciones de la seguridad social, incluido el pago a adultos mayores y otros programas sociales que encara el Estado”, añade.

Además refiere que el 16% corresponde a gastos de capital, desembolsados principalmente para la formación bruta de capital fijo, tales como los proyectos de inversión ejecutados por las distintas entidades.

“Los proyectos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), son los principales componentes del gasto de capital, su participación supera el 50%. Asimismo, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) tiene una participación importante con las inversiones en viviendas sociales”, explica el informe.

Financiamiento del gasto público

Añade el informe que el 63% de la ejecución presupuestaria de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), y las demás entidades de la administración central, fue financiado con recursos del Tesoro, provenientes en su mayoría de la recaudación de los impuestos.

Con recursos del crédito público o endeudamiento se obligó G. 7,2 billones, 62% fue con bonos soberanos, y entre los principales gastos se mencionan: pagos de productos farmacéuticos y medicinales; construcciones correspondientes a los proyectos de inversión del MOPC; Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS) y amortización de la deuda con organismos multilaterales.

La cartera indica que del total de los G. 38,1 billones obligados al mes de agosto, el 76% corresponde al MEF, al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y al MOPC.

El MEF pagó deudas y jubilaciones

Se lee también que la obligación financiera del MEF asciende a un total de G. 12,7 billones, y que los principales gastos lo componen son el pago de la deuda pública, jubilaciones y pensiones, transferencias a gobiernos subnacionales y otros gastos.

“La mayor cuantía fue para honrar la deuda pública, y pago de jubilados y pensionados de la caja fiscal”, sostiene el informe.

El MEC, por su parte, del total de G. 6,4 billones obligado, destinó el 63% de la misma para los servicios educativos del primer, segundo y tercer ciclo de la EEB y educación media, también para educación de jóvenes y adultos de 15 años y más.

Salud Pública ejecutó gastos por G. 6,4 billones, de los cuales, G. 2,8 billones fue para servicios personales, y G. 2,7 billones para compra de medicamentos u otros productos químicos, indica el informe.

MOPC destinó fondos a inversión vial

El MOPC ejecutó G. 3,6 billones, de los cuales, G. 2,2 billones fueron destinados al programa red vial pavimentada, principalmente para los proyectos: ampliación y duplicación de las rutas 2 y 7; y habilitación y mantenimiento ruta nacional N° 9 y acceso Colonia Menonita.

“El 86% de la ejecución del MOPC proviene de los recursos del crédito público, financiados principalmente con bonos soberanos, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Corporación Andina de Fomento (CAF)”, agrega el informe de la cartera de Economía.