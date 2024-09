PGN 2025: ministros exponen hoy ante la comisión bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso está integrada por 52 miembros (25 senadores y 27 diputados), que tendrán a su cargo el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 que presentó el Poder Ejecutivo el 30 de agosto último.

A fines de octubre, el organismo asesor del Parlamento tiene previsto emitir su dictamen y elevar la recomendación, primero a la Cámara de Diputados y, luego, a la Cámara de Senadores, para que decidan al respecto.

El dictamen de la bicameral no es vinculante, ya que ambas cámaras tienen la potestad de modificar el proyecto en las plenarias por mayoría de votos, ante la propuesta de cualquiera de sus miembros, aunque últimamente se mantiene la mayor parte de lo que plantea la referida comisión.

La comisión está presidida por la diputada Cristina Villalba (ANR-cartista), titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El vicepresidente es el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-cartista), titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Presupuesto planteado por el Ejecutivo

El proyecto de presupuesto planteado por el Ejecutivo asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), del que a la administración central le asignan G. 69,1 billones (US$ 9.138 millones) y a las entidades descentralizadas G. 63,7 billones (US$ 8.418 millones).

Los gastos para el próximo año aumentan G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones), que equivale a un aumento del 14% con relación al presupuesto 2024 aprobado inicialmente por el Parlamento.

El PGN 2025 representa el 37% del producto interno bruto (PIB) estimado, asigna recursos a 106 instituciones públicas, aunque en la Presidencia de la República se incluyen otras 16 secretarías u organismos que forman parte directamente de su presupuesto.

Contempla 331.300 cargos permanentes, entre funcionarios administrativos, personal de salud, docentes, policías, militares y otros; que implica un aumento de 11.978 con respecto a la cantidad establecida en el presupuesto vigente 2024, pero se da principalmente en el Ministerio del Interior para la incorporación de policías.

Convocados para esta primera audiencia

La agenda prevista para hoy, lunes 23, de 10:00 a 16:30 horas, según el calendario sujeto a modificación que dio a conocer la semana pasada la comisión, establece en primer lugar la participación del ministro del Interior, Enrique Riera; y del comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez.

Luego ingresará el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y los comandante de las diferentes armas; en tanto que al mediodía se prevé la participación del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.

En horas de la tarde estarían el titular de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid; luego el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas; posteriormente el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; y, finalmente, cerrará la audiencia el titular del Ministerio de la Defensa Pública, Javier Esquivel González.

Respetar los topes del PGN 2025

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, en la sesión de la bicameral realizada el último lunes, 16 desetiembre, pidió a los legisladores miembros de la comisión bicameral respetar los topes de gastos establecidos en el proyecto de ley, de tal manera a mantener el déficit fiscal en un máximo de 1,9% del PIB.

Fernández Valdovinos aseguró que desde el Ejecutivo no existe ningún planteamiento de que el presupuesto sea aprobado a libro cerrado (sin discusión), porque se respetan las atribuciones constitucionales que tiene el Parlamento.

Sostuvo que lo único que solicitan es que se respeten los topes y que dentro de ese límite, en todo caso, realizar las modificaciones que crean pertinentes, pero teniendo en cuenta que si introducen cambios deberá sacarse recursos de alguna institución para darle a otra.