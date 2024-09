¿Otra empresa “de maletín”? Petropar le adjudicó por G. 4.220 millones pero su oficina te va a sorprender

En la ciudad de Villa Elisa, sobre la calle La Paz, supuestamente opera la empresa Faluci SA, representada por Carmen Sosa Said (firmante del contrato). Dicha firma fue adjudicada por Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, para el servicio de limpieza de sus oficinas.

Un equipo de ABC visitó este mediodía la dirección declarada por la compañía, a la que la estatal le adjudicó por G. 4.220 millones.

En lugar de encontrarse con un edificio corporativo de una compañía que manejará casi medio millón de dólares en un sólo contrato, nuestro equipo periodístico se encontró con una humilde edificación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Activación de líneas, fotocopias y hasta venta de comidas

Llamó la atención que en el pequeño local funciona, además, un puesto de venta de comidas, activación de líneas de celulares y hasta se hacen fotocopias.

Hay un solo cartel pequeño que indica “Faluci“, según se pudo encontrar en dicha dirección. Se trata de la ubicación que hizo figurar la compañía en el contrato que rubricó con Petropar y que también aparece en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En el sitio no se encontró nada que tenga ver con el rubro de limpieza, ni tampoco se pudo hallar a algún representante de la compañía que fue beneficiada por la petrolera estatal, que actualmente está siendo investigada por la DNCP, ya que podría ser una empresa “de maletín”.

Los responsables “no estaban”

Una mujer que se encontraba en el sitio indicó a este diario que los responsables no estaban y que, “seguramente, salieron a almorzar”. Cuando se le consultó en qué horario podríamos encontrar a algún representante, señaló que no sabía.

Lo cierto es que a penas se dieron cuenta de que un equipo de ABC se encontraba en la zona, cerraron sus puertas. Según se pudo observar, minutos antes estaban atendiendo a los clientes, que principalmente llevaban viandas de comida.

Lea más: ¿Se repite el caso Lafarja? DNCP investiga otra sospechosa adjudicación de Petropar a firma sin experiencia

DNCP inició una investigación de oficio

La DNCP ha iniciado una investigación de oficio a esta sospechosa adjudicación de Petropar, que como el polémico caso de Lafarja, se habría direccionado hacia una firma sin experiencia y que en este caso, hasta sería “de maletín”, según las denuncias que recibió el organismo.

El contrato con Faluci SA se rubricó el 8 de agosto último y la pesquisa de Contrataciones comenzó el 20 de ese mismo mes, según la resolución Nº 2283 firmada por el titular del ente, Agustín Encina. Los resultados de la investigación se darían a conocer a mediados de octubre, según informó la institución a este diario.

En este caso, se indaga posible falsificación de documentos, la experiencia que acreditó la firma para ganar la licitación, el cumplimiento con el IPS -donde tiene registrado a un solo funcionario-, y hasta presuntos incumplimientos de su obligación tributaria.

En vez de ayudar, Petropar obstaculiza

El escrito de la denuncia presentada ante la DNCP describe que Petropar, desde el momento en que dio a conocer el resultado de la licitación, ha obstaculizado el acceso a la información relacionada con la firma adjudicada. Asimismo, afirma que Faluci presuntamente es una empresa de maletín, creada o adaptada para ganar el proceso en cuestión.

Lea más: Otra millonaria adjudicación: Petropar pagará hasta G. 628.000 por una bandera

“Parece que Faluci SA ha sido cuidadosamente armada para ganar esta licitación, sin embargo, aún con la complicidad abierta de la convocante y el ocultamiento de su documentación, la poca información disponible en las plataformas de gobierno muestra que no cumple con ninguno de los requisitos del pliego de bases y condiciones y no tiene experiencia en el rubro de limpieza”, enfatiza el documento.

Petropar sigue en silencio

Desde ayer este diario intenta conversar con algún vocero de Petropar sobre la situación de este contrato y sobre los criterios que tuvieron en cuenta para adjudicar a dicha firma, pero desde la dependencia de Comunicaciones, manejada por Norma Caballero, solo nos informaron que todavía no responderán al respecto.

Dicha dirección se convirtió en el único canal de comunicación de la prensa con la estatal, atendiendo a que tanto Jara como sus gerentes no responden las preguntas ni aclaran las dudas planteadas por la opinión pública. Al parecer, se olvidan de que Petropar es una empresa pública y que están obligados por ley a responder información de interés que requiera la ciudadanía.

Ningún representante aparece

Asimismo, quisimos contactar con algún representante de la firma al contacto que figura en el portal de la DNCP, que tiene terminación 354. En ese contacto nos atendió una persona que se identificó como Diego (no quiso dar su apellido), quien manifestó que en su momento fue contador de la empresa y que ya no forma parte de la misma. Cuando se le insistió con quién podríamos hablar de la compañía, dijo que no sabía y que aparentemente la empresa fue vendida a otras personas.

Tampoco pudimos contactar al celular que figura en el cartel de la empresa ni al número registrado ante Petropar.