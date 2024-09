Deuda pública: MEF tiene aún bonos soberanos para “bicicletear”

A través de la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) capta recursos para financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), entre ellos la amortización de la deuda y la inversión en obras de infraestructura.

El Tesoro Público, en un principio, emitía bonos financiar en su mayor parte obras que el país necesita para desarrollarse, pero en los últimos años la situación cambió y, debido al alto nivel de endeudamiento, se destina más recursos a pagar los vencimientos de la deuda.

Bonos soberanos por US$ 1.000 millones

La cartera de Economía a inicios del mes de febrero colocó en el mercado internacional bonos soberanos por US$ 1.000 millones, endeudamiento autorizado por ley de presupuesto, ley de medidas extraordinarias y ley de administración de pasivos o “bicicleteo” de deudas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paraguay coloca bonos por US$ 1.000 millones, mayormente para bicicleteo

El informe emitido por el MEF, en aquel entonces, explicaba que por ley de medidas extraordinarias para el pago de deudas a constructoras y farmacéuticas, se colocó US$ 380,1 millones; por ley de administración de pasivos, para pagar la amortización de la deuda, US$ 500 millones; y por ley de presupuesto, US$ 119,8 millones.

Los datos del MEF al mes de agosto dan cuenta que desde el año 2013 a 2024 ya se emitieron bonos soberanos por un monto total de US$ 7.360,93 millones, se pagó comisión por estas colocaciones US$ 14,79 millones, y se transfieron a las entidades públicas para su utilización US$ 7.120,29 millones, quedando aún un saldo por ejecutar de US$ 225,85 millones.

Lea más: PGN 2025: vea cuánto destinará el Gobierno al “bicicleteo” de la deuda pública y cuánto a obras

El remanente a transferir a las instituciones que cuentan con programas financiados con bonos, en un 77,6% estaría previsto para el pago de la deuda o para el “bicicleteo” de deudas, como se lo conoce comúnmente a esta operación.

Los fondos están asignados al Ministerio de Economía por un total de US$ 175,41 millones; mientras que US$ 33 millones corresponden al Ministerio de Salud Pública.

Distribución del saldo de bonos

El resto del saldo de US$ 17,44 millones se distribuye entre la Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura, Corte Suprema de Justicia, Sindicatura General de Quiebras y la Universidad Nacional de Asunción.

Lea más: Deuda pública: más del 86% está en dólares

Al mes de julio la deuda pública, que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, asciende a US$ 17.802 millones, que representa 39,4% del PIB y se encamina a alcanzar en breve 40%, que según analistas y organismos internacionales es el límite sostenible para nuestro país.