Firma que Petropar contrató por casi medio millón de dólares ganó apenas G. 15 millones en dos años

La empresa Faluci SA, representada por Carmen Sosa Said, a la que Petróleos Paraguayos (Petropar) benefició con un contrato por G. 4.220 millones para el servicio de limpieza de sus oficinas, declaró una ganancia de G. 15.678.387 en dos años, según el informe de evaluación de ofertas de la estatal, presidida por Eddie Jara.

Pero el monto ínfimo de utilidades que expuso la empresa en su oferta, de G. 794.133 en 2021 y G. 14.884.254 en 2022, no fue una alerta para los evaluadores de la estatal (y al parecer tampoco para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios).

Para acreditar la “experiencia”, la compañía hizo figurar que tenía un contrato por G. 4.000 millones con el hotel Yacht y Golf Club Paraguayo, correspondiente al ejercicio 2022. Sin embargo, la ganancia declarada en ese año ni siquiera alcanzó los G. 15 millones.

Una empresa sin pasivos

En este sentido, Faluci SA hizo figurar que tenía “0″ pasivos en los dos ejercicios fiscales mencionados y, además, que supuestamente posee un capital de G. 3.000 millones.

Este hecho fue denunciado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, debido a los indicios de que la contratación de Petropar habría sido a una “empresa de maletín”.

¿Evade al Fisco y al IPS?

En el escrito presentado ante la DNCP se destaca que Faluci SA dijo haber firmado en 2022 un contrato por servicios de limpiezas de un hotel de gran envergadura y concurrencia, “de nada más y nada menos que G. 4.000.000.000″. Sin embargo, en el IPS hizo figurar que tenía un solo funcionario.

“Si el capital de la empresa corresponde a G. 3.000.000.000, ¿es posible que la ganancia de la misma con un contrato tan grande sea solo de catorce millones de guaraníes? ¿Qué empresa trabaja tan a pérdida como esta? ¿Cómo puede ser que esta no cuente con pasivo, teniendo en cuenta que debe contar con gastos propios de la ejecución de un contrato de servicios de limpieza, gastos corrientes, pago de impuestos, seguridad social, salarios?”, se lee en el citado documento.

Asimismo, resalta que Petropar ha negado el acceso a estas documentaciones a todos los oferentes que los han solicitado y que piden una audiencia informativa. “Insistimos en que esta actitud se presta por demás a las suspicacias, ya que si todo estuviera en regla, no habría porque ocultar información pública”, acotó.

Además, la denuncia ante Contrataciones Públicas resaltó además que en la constancia de RUC correspondiente a la firma Faluci SA, obrante en el sistema de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), figura que su actividad económica principal es el abastecimiento de eventos.

En este sentido, asevera que si bien el pliego de la licitación no exige que se acredite el servicio de limpieza como actividad económica principal, “es de notar que esta situación no corresponde y viola las normas y obligaciones tributarias, puesto que no se ha especificado actividad económica secundaria alguna”. Vale decir, hay varios indicios de incumplimientos de obligaciones tributarias.

“No podemos concebir ni entender cómo un contador no ha advertido tal situación, al contar la empresa con un contrato de G. 4.000.000.000 por servicio de limpieza desde el año 2022, cuando en los números de los balances de la empresa no ha habido otra actividad económica. No queda más que pensar que todo esto resulta una simulación, con el único objeto de entregar el contrato de limpieza de las oficinas de Petropar a favor de esta firma de dudosísima existencia”, destaca.

Comité que “ayudó” para que empresa pueda ganar

El Comité de Evaluación de Ofertas de este llamado de Petropar se encargó de eliminar a ocho participantes de la licitación para que la desconocida empresa pueda quedarse con el contrato de casi medio millón de dólares.

Este colegiado estuvo liderado por William Wilka, gerente general de Petropar y mano derecha de Jara. También fueron evaluadores de las propuestas Ana Karina Yaluk, titular de la Dirección de Gestión Empresarial, y Jazmín Caballero Prieto, gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Wilka se convirtió en “evaluador favorito” de las licitaciones de Petropar y, en su momento, también formó parte del comité que evaluó la oferta para la fallida compra de gasoil por US$ 51 millones a la empresa AP SA, una proveedora de alfombras y decoración perteneciente a la corredora de rally Andrea Lafarja Bittar. Esta compra se canceló tras darse a conocer el escándalo.

Nadie de la firma apareció hasta ahora y Petropar tampoco da explicaciones

Un equipo de ABC Color nuevamente se trasladó la semana pasada hasta la dirección declarada por Faluci SA, para tratar de ubicar a algún representante, pero nadie de dicha empresa se encontraba, según nos informó la encargada del local. Insistimos si podíamos agendar una entrevista con algún responsable, pero nos indicó que eso no sería posible, ya que los directivos de la firma supuestamente no tienen un horario fijo.

En Petropar tampoco dan explicaciones y desde la Dirección de Comunicaciones nos informaron en la fecha que prácticamente todos los directivos se trasladaron hoy hasta Troche.