Dólar: Leve repunte en el cambio efectivo

La cotización de la divisa estadounidense repuntó levemente en el cierre de las operaciones de este jueves, en G. 7.750 en el cambio efectivo, frente a G. 7.730 de la jornada anterior, esto luego de haber superado la barrera de los G. 7.800, previo a las reuniones de la Reserva Federal de los Estados Unidos a mediados del mes pasado. En el cambio interbancario también se notó una estabilidad, al cerrar en G. 7.797.

Tras la primera rebaja de tasas de la FED, se notó una estabilidad en la cotización local como también a nivel regional. Sin embargo, agentes económicos sostienen que la presión sobre el tipo de cambio podría persistir ya que también nos encontramos en una época del año donde hay mayor demanda de divisas por parte de los importadores que se están preparando para las ventas de fin de año.

Sin embargo, esta noticia incidirá en las expectativas del tipo de cambio a futuro y con más fuerza tal vez se puedan ver estos efectos a principios del próximo año.

Más de US$ 1.200 millones inyectó el BCP

Por su parte, el Banco Central del Paraguay (BCP) se ha mantenido muy activo en su política de inyección de divisas para evitar y cortar los picos en la cotización. En lo que va del año, la entidad monetaria ya inyectó más de US$ 1.200 millones en el circuito financiero y con lo cual logró equilibrar la demanda de billetes en el mercado.

Solo en el mes de setiembre último, la banca matriz inyectó US$ 170 millones, de los cuales US$ 48 millones fueron por ventas compensatorias de cuentas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) depositado en cuentas del BCP, mientras que US$ 122 millones fueron intervenciones adicionales en el mercado para equilibrar la demanda por el billete.