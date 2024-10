Superzafra de EEUU mantendría en un bajo nivel el precio de la soja

La primera disertación estuvo a cargo de Katie McGaughey, quien habló principalmente del sistema que utilizan en el USDA para definir sus predicciones utilizando la tecnología geoespacial y de teledetección. “Creemos que de acuerdo a las previsiones, el clima se comportaría dentro de un rango normal, con algunos eventos de sequías, pero que no afectaría mucho a la producción en Sudamérica”, si bien no se refirió directamente a Brasil en donde hay zonas en las que aun no se inicio la siembra por falta de lluvias, dijo que piensa que será nuevamente un jugador importante al final de la cosecha.

EEUU con 13 millones de soja más

Posteriormente le toco el turno a Eric Gero, que es economista agrícola del USDA y mostró con gráficos la enorme evolución que ha tenido EEUU, tras una campaña 2022/2023 en donde cosecharon 121 millones de toneladas, y la previsión para esta campaña 2024/2025 que prevé que estaría recolectando 134 millones de toneladas de soja, y que aumentaría la oferta del producto en el mercado, y que por una cuestión de oferta y demanda los precios se mantendrían bajos.

En lo referente a Paraguay, las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estima que nuestro país estaría cerrando la campaña 2024/2025 cosechando 11,4 millones de toneladas de soja, y puso énfasis en que Brasil esta comprando mas soja de nuestro país, pese a que Argentina sigue siendo el principal comprador con casi el 70 por ciento.

Preocupa Normativa 1115 de la Unión Europea

Chase McGrath, especialista en Agricultura del USDA fue consultado sobre el tema Ley de Deforestación que la Unión Europea implementará desde el 1 de enero de 2025, y expreso su preocupación. “Nosotros estamos preocupados, compartimos la meta de la Unión Europea en el tema control a la deforestación, pero nos preocupa la fecha en que se va implementar, también en la manera en que se quiere implementar, además no tenemos respuestas a nuestras consultas, creemos que necesitamos mas tiempo, pero como podemos realizar esta meta y producir mas cultivos, no es fácil. Particularmente creemos que los mas perjudicados serán los productores medianos y pequeños”.

En cuanto a China, el profesional explicó. “Creemos que la demanda se va mantener, y definitivamente los productores se han vuelto cada vez mas eficientes, y habrá mucha oferta en el mercado; pero lo si China empieza a comprar más soja, los precios pueden mejorar”.

Apuntar más a la industrialización del grano

El presidente de Cappro, Antonio Iati, hablo mas de la situación de las empresas procesadoras de granos. “Desde nuestro punto de vista, estamos preocupados y queremos que Paraguay tome la linea de todos los países que producen soja, y que es transformar y darle valor agregado, y allí vamos a ser mucho mas importantes al incorporarnos a las cadenas de valor alimenticias y de biocombustibles. Creemos que incluso estas situaciones de precios o volúmenes de producción, serán mejor atenuadas y asimiladas si se apuesta mas a la industrialización”

“Este año hemos tenido un bajo nivel de aprovechamiento de los granos y su industrialización en Paraguay, se tuvo una producción récord de soja de 10 millones de toneladas, nuestra capacidad de industrialización esta en torno a las 4,2 millones de toneladas, y creemos que con suerte vamos a estar procesando 2,5 millones de toneladas, entonces tenemos que identificar los problemas y ver como poder corregirlos”, finalizó el titular de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Cereales y Oleaginosas.