PGN 2025: BNF solicita autorización para emitir bonos

El presidente del BNF, Manuel Ochipintti, explicó esta tarde ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso el plan de gasto de la institución para el año venidero.

La banca estatal tiene asignado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 un total de G. 12,6 billones (US$ 1.668 millones al tipo de cambio presupuestado).

El monto otorgado para el próximo año a la banca estatal representa un aumento de G. 3,3 billones (US$ 438,5 millones) y equivale a 35,6% con relación al presupuesto 2024 aprobado inicialmente.

Ochipintti informó a los legisladores del monto aportado al fisco, los créditos concedidos, la reestructuración de su cartera y los objetivos clave para el ejercicio 2025.

Aporte al fisco y créditos otorgados

Según los datos expuestos, el Banco Nacional de Fomento aportó al fisco en concepto de impuesto G. 191.194 millones (US$ 25,2 millones).

Además, de las utilidades del banco correspondiente a 2023 destinaron el 30% al Tesoro, que suma un total de G. 112.053 millones (US$ 14,8 millones).

El presidente del BNF explicó igualmente que el año pasado registró un desembolso récord en créditos, por valor de G. 10,4 billones (US$ 1.385 millones), en tanto que al cierre del mes de agosto del presente ejercicio supera G. 7,7 billones (US$ 1.013 millones).

También destacó la reestructuración de la cartera, potenciando el apoyo al segmento misional de la institución: el sector productivo representaba el 45,7% y que pasó a 53,3%.

Ochipintti expuso que para el año venidero algunos de los objetivos clave son el apoyo y bancarización de las mipymes, planes de expansión geográfica, implementación del nuevo Core bancario y la emisión de bonos financieros.

Emisión de bonos financieros

Con respecto a la emisión de bonos financieros, el presidente del ente estatal explicó a los parlamentarios que es para disponer de recursos para otorgar los créditos a las empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes.

No mencionó el monto que se pretende emitir, porque señaló que debe ser autorizado por ley y, en ese sentido, solicitó a los miembros de la bicameral que de ser posible incluyan la autorización en el proyecto de ley de presupuesto 2025.

La otra vía, explico, es la modificación de la carta orgánica del banco y establecer la emisión de bonos, sea en el mercado local como en el internacional.

El proyecto de ley del PGN 2025 ya autoriza la emisión de bonos del Tesoro al Ministerio de Economía para financiar parte del presupuesto, a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para financiar sus operaciones y a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para realizar inversiones en infraestructura.

El Tesoro contempla la emisión de bonos por US$ 713,1 millones, la AFD) por un monto de hasta G. 2,4 billones (US$ 325 millones) y la ANDE, emisión sin garantía soberana, de hasta G. 1,5 billones (US$ 198,1 millones).