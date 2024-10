PGN 2025: UNA solicitó a la bicameral más recursos para cargos, salarios e inversiones

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) inició el año con un presupuesto de G. 1,6 billones (US$ 213,7 millones al cambio presupuestado), al mes de agosto aumentó a G. 1,7 billones (US$ 231,1 millones), lo que implica G. 131.019 millones (US$ 17,3 millones) más.

El Poder Ejecutivo en su proyecto de presupuesto 2025 presentado al Congreso el 30 de agosto, le asigna a la UNA poco más de G. 1,7 billones (US$ 234,5 millones), lo que representa un incremento del G. 157.549 millones (US$ 20,8 millones) y equivale a 9,7% con relación al presupuesto inicial; y G. 26.530 millones (US$ 3,5 millones) más y equivale a 1,5%, comparando con el monto vigente al mes de agosto.

La rectora de la UNA, Zully Vera fue hoy la segunda convocada para exponer sobre el proyecto de presupuesto 2025 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que tiene a su cargo el análisis del proyecto de presupuesto 2025.

Según el informe expuesto por la rectora, la UNA cuenta con 54.569 estudiantes, posee 14 facultades, realiza 183 programas de postgrado, 6 cursos de pregrado, 41 filiales en 12 departamentos del país y 8 centros de investigación.

El aumento solicitado por la UNA

Vera explicó que, además de lo asignado por el Ejecutivo, solicitan un aumento presupuestario de G. 749.860 millones (US$ 99,1 millones al tipo de cambio presupuestado), lo que implica 42,2% más.

Los mayores gastos se destinarán G. 81.718 millones al crecimiento vegetativo, para la creación de cargos docentes; G. 129.618 millones para el atender el contrato colectivo con funcionarios y pagar beneficios al personal administrativo.

También G. 105.966 millones para nivelación salarial de funcionarios administrativos que se había acordado con la entonces Ministerio de Hacienda que se haría en cuatro años; G. 164.992 millones para nivelación salarial de cargos docentes y de gestión académica; y G. 2.302 millones para la creación de dietas para 58 asambleístas y la nivelación de dietas actuales del Consejo Superior Universitario y el Consejo Directivo.

Además, plantea la asignación de G. 126.200 para gastos corrientes, que incluyen servicios básicos, conectividad, reparación de edificio central y sedes, uniformes para el personal de salud, productos farmacéuticos, servicios de vigilancia, entre otros.

En cuanto a gastos de capital, la UNA requiere G. 143.665 millones para la compra de libros digitales para estudiantes y docentes, equipos de salud y de laboratorios, construcción de aulas, entre otras necesidades, de acuerdo al informe presentado por la rectora de la UNA.