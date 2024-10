PGN 2025: llueven pedidos de aumentos en la Comisión Bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso cerró ayer la quinta audiencia informativa que concreta en el marco del estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025.

El proyecto de PGN 2025 fue presentado por el Poder Ejecutivo a consideración del Congreso el pasado 30 de agosto y derivado a la referida comisión bicameral, para que emita su dictamen a fin del presente mes.

Lea más: PGN 2025: ministro pidió a parlamentarios respetar los topes de gastos establecidos

La propuesta del Ejecutivo asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), de este total a la administración Central corresponde G. 69,1 billones (US$ 9.138 millones) y a las entidades descentralizadas G. 63,7 billones (US$ 8.418 millones).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El plan que remitieron representa un aumento de G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones), 14% más con relación al presupuesto aprobado inicialmente para este 2024 (sin incluir ampliaciones).

Universidades reclaman más recursos

La quinta audiencia informativa se desarrolló en la víspera con la participación de los ministros: de Educación, Luis Fernando Ramírez; de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; y de los rectores de las diez universidades nacionales del país.

Las universidades públicas, por un lado, plantearon pedidos adicionales por encima de lo asignado por el Ejecutivo en su proyecto de PGN 2025, y, por el otro lado, el titular del MEF insistió en que se respete el tope de déficit fiscal previsto del 1,9% del PIB.

Lea más: PGN 2025: universidades del interior también piden aumento salarial

En la audiencia las solicitudes de aumento fueron hechas por la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Nacional del Este, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Nacional de Concepción, Universidad Nacional de Villarrica, Universidad Nacional de Caaguazú, Universidad Nacional de Canindeyú y la Universidad Nacional de Misiones.

La Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, en cambio, no presentó ninguna solicitud de incremento, de acuerdo con el informe presentado a la bicameral.

Lea más: PGN 2025: UNA solicitó a la bicameral más recursos para cargos, salarios e inversiones

El monto total requerido por las nueve entidades educativas asciende a G. 876.848 millones (US$ 115,8 millones al tipo de cambio presupuestado), para la ejecución de inversiones, aumento salarial para docentes y para el personal administrativo que, según argumentaron, no reciben un reajuste desde el año 2012.

Monto total solicitado a la bicameral

Los pedidos de las universidades se suman a los realizados en las audiencias anteriores por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Gobernación del Departamento Central.

Este grupo de instituciones requieren un total de G. 985.931 millones (US$ 130,2 millones), que también incluye un fuerte componente para aumento salarial y creaciones de cargos.

Lea más: PGN 2025: Corte pide aumento salarial y más cargos

Tras la quinta audiencia en la bicameral, el monto adicional planteado para incorporar al proyecto de presupuesto 2025 asciende a más de G. 1,8 billones (US$ 246,5 millones al tipo de cambio presupuestado), de acuerdo con los datos preliminares.

También fueron solicitados aumentos, pero sin mencionarse los montos durante las audiencias, la Contraloría General de la República y las 17 gobernaciones departamentales. Entretanto, los parlamentarios adelantaron que aumentarán el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, principalmente en lo que respecta al apoyo a la agricultura familiar.

Última audiencia informativa

La Comisión Bicameral de Presupuesto realizará el próximo jueves 17 la última audiencia informativa, con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que no se descarta más pedidos adicionales.

Lea más: PGN 2025: Contraloría presentó adenda para una “adecuación salarial”

El organismo asesor del Parlamento debatirá en plenaria sobre las modificaciones a ser introducidas los días lunes 21, jueves 24 y lunes 28, en este último día deberán firmar el dictamen que será elevado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.