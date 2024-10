PGN 2025: Salud e IPS defienden hoy su presupuesto y son los últimos convocados por la bicameral

El organismo asesor del Congreso realizará esta mañana la sexta y última audiencia informativa que lleva a cabo luego de su conformación en la segunda quincena de setiembre, de acuerdo a lo que establece su agenda de actividades actualizada.

A la audiencia informativa acuden las principales autoridades de las entidades públicas convocadas, tales como ministros, presidentes de entes, directores, gobernadores, rectores de universidades nacionales, a fin de brindar detalles de sus respectivos proyectos de presupuesto para el año venidero.

La sesión de hoy se iniciará a las 8:30 con la participación de la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán; luego a las 10:30 ingresará el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, para cerrar la jornada.

Presupuesto para Salud e IPS

El Ministerio de Salud tiene asignado para el próximo año un presupuesto de 9,5 billones (US$ 1.265,9 millones al cambio presupuestado), lo que representa un aumento del 8,7% comparando con el presupuesto 2024 aprobado inicialmente.

El IPS, por su parte, prevé para el año venidero G. 11,3 billones (US$ 1.498,6 millones), lo que representa un incremento del 24,9% en comparación al presupuesto 2024 aprobado inicialmente.

Ambas instituciones son blancos de constantes críticas de parte de la ciudadanía por la falta de medicamentos y el mal servicio que brindan, principalmente a la población más vulnerable, las precarias condiciones de los hospitales; así como también, en el caso del IPS, por las inversiones en bonos que realiza con los fondos jubilatorios de los trabajadores en ueno bank, vinculado al presidente de la República, Santiago Peña (ANR-cartista).

Plenaria para modificar el PGN

Tras culminar esta etapa de audiencias, la agenda de la Comisión Bicameral de Presupuesto contempla reuniones plenarias para el lunes 21, jueves 24 y lunes 28 para debatir sobre las modificaciones a ser introducidas al proyecto de PGN 2025.

Ese último día, lunes 28, en horas de la tarde se prevé cerrar el plan y emitir el dictamen que será elevado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para su estudio, aprobación o rechazo en los meses de noviembre y diciembre.

Los aumentos solicitados

El proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo el 30 de agosto, asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), de este total a la administración Central le asigna G. 69,1 billones (US$ 9.138 millones) y a las entidades descentralizadas G. 63,7 billones (US$ 8.418 millones).

La cifra propuesta representa un aumento de G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones), monto que equivale a 14% más con relación al presupuesto aprobado inicialmente para este 2024 (sin incluir ampliaciones).

En las audiencias informativas llevadas a cabo hasta el último lunes 14, los pedidos adicionales al PGN 2025 ya superan los G. 1,8 billones (US$ 246,5 millones al tipo de cambio presupuestado), según los datos preliminares.

Los mayores recursos solicitados por las diversas entidades públicas es para financiar inversiones den obras, incrementos salariales de funcionarios y creaciones de cargos.

Parlamentarios adelantaron apoyo

Los parlamentarios miembros de la bicameral ya adelantaron que apoyarán algunos pedidos realizados durante las audiencias informativas.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, reiteró el pasado lunes tras participar de la audiencia en la bicameral, que se mantenga el tope de gasto para no sobrepasar el déficit fiscal de 1,9% del PIB previsto, como parte del plan de convergencia fiscal al tope de 1,5% para 2026.