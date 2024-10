IPS podría aumentar colocación en ueno bank hasta US$ 38 millones y reconocen no poder dar 100% de garantía

Previo a su concurrencia ayer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el titular de IPS, Jorge Brítez, respaldado por su director de inversiones, Hugo Díaz, intentaron justificar y transmitir “tranquilidad” a los asegurados sobre la colocación de bonos por G. 250.000 millones (US$ 32 millones) en la entidad ueno bank, y que actuaron respaldados por la Ley N° 7235/23 de Jubilaciones y Pensiones y la Carta Orgánica de IPS.

Brítez empezó negando que se haya “direccionado” la colocación de bonos por ser el presidente Peña accionista de Ueno Holding, que si bien no es la firma directamente beneficiada, está ligada a ueno bank.

“Miramos si era una operación factible y después si era conveniente; analizamos la parte técnica de la operación. Nosotros no miramos esa parte (de posible vínculo con Peña)”, dijo Brítez, que luego cedió la palabra a Díaz para que argumente desde la parte técnica.

El director de Inversiones de IPS primeramente afirmó que “los jubilados se pueden quedar totalmente tranquilos (con esta operación), porque nosotros tenemos una evaluación rigurosa en cuanto a la evaluación de la viabilidad de riesgo de esa operación”, aunque luego no pudo fundamentar las garantías para tal afirmación.

“Garantía plena de ningún tipo de fondo no hay en el sistema financiero. De hecho, asegurar 100% no se puede hacer, pero sí atenuar los riesgos, por eso aplicamos una matriz de evaluación de entidades financieras”, dijo Díaz.

Sostuvo que al momento de esta colocación de bonos, ueno bank fue la única que “calificó”, pero que ahora tienen “en carpeta 5 entidades financieras que acercaron sus propuestas y que actualmente están siendo evaluadas”.

No obstante, Díaz sostuvo que aún tienen un “pequeño margen” de unos G. 50.000 millones para colocar bonos en el banco citado, lo cual podría ampliarse si es que por ejemplo la entidad financiera mejora su patrimonio.

“Orillaría los G. 50.000 millones más que tiene de margen. Podría llegar a G. 300.000 millones (US$ 38,2 millones), pero el 48% de todos los depósitos que tenemos en ueno bank son a la vista, que se va a disponer porque ahí estamos acumulando los fondos con los que se van a cubrir para el décimo tercer pago (aguinaldo de jubilados)”, dijo. Estos fondos al no ser fijos, no generan rentas.

Niegan haber pagado penalidades

Los representantes del IPS negaron que se haya recurrido para esta operación a un retiro anticipado de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), algo que hubiese implicado el pago de penalización. “El IPS no recurrió a ninguna cancelación anticipada de CDA; históricamente no lo hizo y no vamos a llegar a hacer eso porque tenemos mucha disponibilidad”, dijo el director de Inversiones, Hugo Díaz.

La Carta Orgánica del IPS prohíbe que el Estado use fondos jubilatorios del IPS, y ante la duda si no podrían usar esta vía para evadir esa restricción, Britez se limitó a decir que “cada 6 meses el banco tiene que informar sobre el uso de ese dinero”.