Calcado al caso Lafarja: firma “catarí” presentó una simple declaración jurada como garantía en millonario contrato de Petropar

La firma Doha Holding Group LLC, “de Catar”, a la que Petróleos Paraguayos (Petropar), dirigido por Eddie Jara, benefició con un millonario contrato para la compra de gasoíl, por US$ 61 millones, presentó una simple declaración jurada como garantía de mantenimiento de su oferta a la estatal, por un monto de US$ 3.050.000 (5% del valor del contrato).

La firma catarí, al presentar solo este documento, en vez de una póliza o garantía bancaria, contrajo una obligación con la estatal por la suma mencionada, que debe pagar a la empresa pública en los siguientes casos: “a. Si retiro mi oferta durante el período de validez de la misma; b. Si no acepto la corrección aritmética del precio de mi oferta; c. Si en mi carácter de adjudicatario no procedo, por causa que me fuera imputable a: i. Firmar el contrato o rechazar la Orden de Compra; o ii. Suministrar la garantía de cumplimiento de contrato (sic)”, se lee en el pliego de bases y condiciones del llamado.

Hasta ahora, la garantía de fiel cumplimiento del contrato de Doha Holding Group LLC no apareció, al igual que los demás documentos oficiales de la millonaria adjudicación, que tampoco se publican en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pese a que el contrato se firmó a finales de setiembre, según confirmó Petropar.

Fuentes de la petrolera pública informaron que la empresa extranjera no habría presentado hasta hoy dicha caución para el cumplimiento de su contrato, por lo que la entrega del combustible se está retrasando.

Consultamos ayer al respecto a la directora comercial, Vanessa Iribas, quien fue designada como la vocera oficial de esta dudosa compra de la estatal, pero no tuvimos respuestas al cierre de esta edición.

Se repite la historia del caso Lafarja

Lo cierto es que Petropar, al no exigir una póliza o caución bancaria como garantía de mantenimiento de oferta, repite la misma historia de la fallida compra de diésel de la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, que evitó pagar US$ 1,5 millones a la petrolera pública tras el incumplimiento de su contrato.

En este sentido, AP SA también presentó como garantía de mantenimiento de oferta una declaración jurada y cuando Petropar le reclamó el monto comprometido, la firma simplemente no pagó, por lo que la petrolera pública demandó para reclamar la caución. El caso sigue sin definirse ante un juzgado civil y comercial de la capital y la empresa AP SA pretende pagar solo US$ 150.000 a Petropar, a cuotas.

En este sentido, si la firma de Lafarja hubiese presentado una póliza de seguro o una garantía bancaria, Petropar debía reclamar los US$ 1,5 millones a una aseguradora o algún banco de plaza, pero como presentó una declaración jurada la empresa pública tuvo que solicitar el desembolso a AP SA, que nunca pagó.

A este mismo escenario se está exponiendo en este momento Petropar, al permitir que Doha Holding Group LLC presente una declaración jurada en vez de una “garantía real”.

Los que están detrás de la “firma catarí”

Petropar confirmó a ABC Color que la propuesta de abastecimiento de Doha Holding Group LLC fue enviada a través de su Director General, Saad Doukali, y que en los documentos que componen la oferta se visualiza únicamente la firma de Khalifa Hamad Al-Thani.

La empresa se inscribió solo para esta convocatoria en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En el registro de la DNCP figuran como representantes de la compañía Alejandro Facundo Domínguez Pérez (hijo del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez) y Saad Doukali.

Intentamos saber si Domínguez (padre) fue nexo entre Petropar y la recientemente creada firma extranjera para la millonaria compra de gasoíl, pero el presidente de la Conmebol y su hijo no han respondido al respecto a este diario. Desde el pasado viernes les hemos llamado y enviado mensajes. Ayer, nuevamente nos quisimos comunicar al número de ambos, pero no respondieron.

Iribas fue consultada sobre los vínculos del presidente de la Conmebol con la empresa adjudicada, a lo que respondió: “Tengo entendido que, capaz, en su momento contactó con el dueño o fue un nexo, pero no tengo conocimiento”, dijo la funcionaria para luego solicitar que se le remita esta consulta por escrito.

Cuando le remitimos la pregunta por escrito señaló: “No podemos afirmar si el hijo del presidente de la Conmebol o su padre participaron en las negociaciones o en asuntos relacionados con esta compra, ya que la única información disponible es que figura como representante de la empresa”, explicó.